Kreuzfahrer lassen sich Neumarkter Weißwürste schmecken

NEUMARKT - Kreuzfahrten erfreuen sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Auf der Suche nach Ausflugszielen ist die amerikanische Reederei Crystal Cruises nun in Neumarkt fündig geworden: Sie schickt ihre Passagiere auf ein Weißwurstseminar der Metzgerei Wittmann.

Mehr als 10.000 Dollar bezahlen die Passagiere für die 16-tägige Tour von Budapest nach Amsterdam. Ein Stopp führte sie ins Neumarkter Weißwurstmuseum. © Göb



Mindestens 35 Gruppen wollen die Amerikaner zwischen den 18. Mai und dem 26. Dezember vorbeischicken, sagt Norbert Wittmann. Crystal Cruises aus Los Angeles bietet Kreuzfahrten der "Sechs-Sterne-Klasse" an, die ihren Preis hat. 10.852 Dollar bezahlen die Passagiere für eine 16-tägige Tour von Budapest nach Amsterdam.

Dabei macht die "Crystal Mahler" auch Station am Nürnberger Hafen. Von dort fahren die Gäste für einen halben Tag nach Neumarkt. Knapp viereinhalb Stunden sind in der Jurastadt eingeplant, davon zweieinhalb im Weißwurstmuseum.

"Es wird ein kompakter Kurs mit gestrafftem Programm", sagt Wittmann. Der Kurs findet komplett in Englisch statt, das war Voraussetzung. "Das kriege ich schon hin", meint Wittmann. Nach einer Führung durch das Museum schauen die Gäste bei der Wurstherstellung zu, dürfen auch die Weißwürste abbinden, die sie anschließend verspeisen.

Nach dem Empfang des "Official bavarian white sausage-Diploma" haben die Kreuzfahrtpassagiere noch Zeit für einen schnellen Stadtrundgang auf eigene Faust. Ein Stadtplan mit Infos in englischer Sprache hilft ihnen auf den rechten Weg. "Wir stellen ein kleines Paket zusammen, dass jeder in die Hand bekommt", sagt Rainer Seitz, Leiter des städtischen Amts für Tourismus.

Denn 35 Gruppen bedeuten immerhin 700 bis 100 ausländische Gäste, die Neumarkt sonst nicht kennen gelernt hätten. "Wenn sie etwas regionales zum Anfassen geboten bekommen, wie hier die Herstellung von Wurstspezialitäten, erzählen sie sicherlich davon und bringen andere auf die Idee, einen Abstecher in die Region zu machen", sagt Christine Riel, die Touristikerin am Landratsamt.

Metzgermeister Norbert Wittmann (links), Christine Riel vom Tourismus-Büro am Landrund, Rainer Seitz vom Amt für Touristik, der Stadt Neumarkt im Neumarkter Weißwurstmuseum. © Foto: Hauke Höpcke



Imagewerbung in ganz anderer Sache, nicht für die Region, sondern für das Gewerbe des Metzgers, findet am Wochenende 21./22. April in den Räumen des Weißwurstmuseums statt: das Fotoshooting für den Kalender 2018 der Metzger-Gruppe "Wir sind anders". Unter diesem Motto wollen junge, innovative Betriebe und Metzger das schlechte Image ihres Handwerks aufbessern und so auch der Konkurrenz durch Supermärkte und Großschlächtereien Paroli bieten.

Seit zwei Jahren gehören auch Kalender, die Erotik mit einem Augenzwinkern präsentieren, zum Marketing-Arsenal. In den beiden letzten Jahren waren nur Damen vom Fach, die sich leicht bekleidet präsentierten. Heuer sind erstmals beide Geschlechter vertreten.

Eines der männlichen Models heißt Wittmann. Nicht Norbert, sondern Junior Tim stellt sich leicht bekleidet vor die Linse. "Unsere Weißwurstkönigin Nadja muss ich noch überreden", sagt Nobert Wittmann. Die junge Mutter lebt inzwischen mit Mann und zehn Wochen altem Sohn in Sulzbach-Rosenberg.

Damit nicht genug Neuigkeiten aus der Bahnhofstraße: Am Samstag, 14. April, um 17.45 Uhr ist die Metzgerei Wittman im bayerischen Rundfunk zu sehen, wenn sich die Reporter von "Zwischen Spessart und Karwendel" fragen, wo es die beste Wurst in Bayern gibt und in Nürnberg fündig werden. Passend zum Thema stammt die Musik in der TV-Sendung von den "Bauernseufzern" aus Deining.

