Krimidinner und Schmäh aus Austria

Kulturstadel Lauterhofen hat wieder Attraktives im Programm - vor 3 Stunden

LAUTERHOFEN - Der Kulturstadel Lauterhofen startet das Jahr 2017 mit einem bunten Programm für Kenner und Genießer.

Am 14. Januar geht’s schmackthaft und komödienreich in das neue Jahr mit einem Krimidinner, wie auch schon die letzten Jahre. Es gibt noch ein paar Restkarten. Das Weißblaue Komödchen spielt das Stück „Das weiße Rössel“, dazu wird ein 3-Gänge Menü kredenzt.

Am 21. Januar lädt der Kulturstadel zur mittlerweile schon traditionellen Jazzsession mit dem Grooving High Sixpack ein. Dabei werden Jazzklassiker von der vielseitigen internationalen Besetzung interpretiert, dieses Mal mit Vibraphon anstelle von Saxophon — eine neue Klangfarbe der Jazz-Stücke.

Am 28. Januar wird es dann wieder bayerisch in dem alten Kulturstadel: Die Stiagnhausratschn gastiert mit ihrem Kabarettprogramm „Hardcore bavarian Songwriting“.

Hundling mit Heimatsound

Am 4. Februar lässt Austria 7 österreichischen Schmäh erklingen, Karten für dieses Konzert an der Abendkasse. Und wer nicht schnell entschlossen ist oder noch nicht genug geschlemmt hat, kann am 11. Februar, um ein weiteres Stück Kulinartheater mitnehmen.

Am 18. Februar kurz vor Fasching gibt es dann noch eine Premiere des BR-2 Radio: Hundling, ein bayerischer Singer und Songwriter, spielt mit neuen Heimatsound auf.

Als Gewinner des Heimatsoundfestivals kann man ihn als Verkörperung der neuen bayerischen Musik bezeichnen. Bayerische Mundart, Rock'n Roll und andere Stile hat er im Gepäck. Karten gibt es im Vorverkauf. Eine Platzreservierung ist nur bis 15 Minuten vor Einlass möglich.

nn