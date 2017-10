Krimilesung in Berching: Wasserleiche gibt Rätsel auf

Jacques Laurant stellte in Literaturwoche seinen neuen Krimi vor - vor 1 Stunde

BERCHING - Bei der Autorenlesung im Rahmen der Berchinger Literaturwoche am Freitag stellte Jean Jacques Laurent sein neues Buch "Elsässer Versuchungen" einem kleinen Auditorium in der Schranne vor.

Jan Beißen las aus seinem Krimiroman, die 2. Bürgermeisterin Gerlinde Delacroix und ihre Assistentin Barbara Großmann stellten den Autor vor. © Foto: Anton Karg



Der Autor Jean Jacques Laurent alias Jan Beinßen, bekannt durch seine Frankenkrimis mit Hobbyermittler Paul Flemming, lebt mit seiner Familie in der Nähe von Nürnberg und hat bereits einige Kriminalromane mit meist lokalem Bezug verfasst. Seine größten Erfolge feierte er aber bisher mit der Reihe um den Hobbyermittler Paul Flemming.

Das Buch nach Paul Flemmings spektakulären und bereits elften Kriminalfall im Nürnberg Tiergarten geht es in seinem neuen Roman "Elsässer Versuchungen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt" um einen Fall mit internationalem Ausmaß.

Zum Inhalt: Seit einem Jahr leitet Major Jules Gabin die Gendarmerie in dem beschaulichen Städtchen Rebenheim mit Erfolg. Als ein Toter am Ufer des Rheins angeschwemmt wird, interessiert ihn das zunächst wenig, denn der Fluss liegt nicht in seinem Zuständigkeitsbereich. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass das Opfer zuletzt Gast in der hiesigen Pension "Auberge de la Cigogne" gewesen war.

Und damit nicht genug: Der deutsche Geologe verfolgte eine heikle Mission. Er suchte im französischen Elsass, in dem sich eigentlich alles nur um Wein und Kulinarisches dreht, nach Goldvorkommen. Wurde das Opfer aus schnöder Habgier umgebracht? Oder standen da auch politische und wirtschaftliche Interessen dahinter? Major Gabin hat da so seine Zweifel.

Nach Schule, Bundeswehr und begonnenem Germanistikstudium in Hannover absolvierte Jan Beinßen ab 1987 ein Volontariat bei einer Tageszeitung in Stadthagen. Ab 1989 arbeitete er vier Jahre als Redakteur in Hameln.

Beinßen kam 1993 von Hameln nach Nürnberg, wo er seitdem als Journalist tätig ist. Ab 1993 war er Redakteur bei der Abendzeitung in Nürnberg. Seit 2003 arbeitet er im Hauptberuf bei der Flughafen Nürnberg GmbH als Redakteur. Jan Beinßen ist verheiratet und hat drei Kinder.

Am Freitag, 13. Oktober, wird die Literaturwochen mit einer "Kriminacht" mit Hildegund Artmeier, ebenfalls in der Schranne, fortgesetzt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro.

Die Regensburgerin liest aus ihrem dritten Kriminalroman "Dunkle Donau". Im Mittelpunkt steht die deutsch-italienische Privatermittlerin Anna di Santosa.

