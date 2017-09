Kripo Amberg schnappt Vandalen und Diebe

Tatverdächtige sollen im Juni 2016 bei zwei Taten enormen Schaden angerichtet haben - vor 1 Stunde

BODENWÖHR - Die Kirimalpolizei Amberg hat zwei schwere Fälle von Vandalismus und Diebstählen aufklären können: Die Täter hinterließen jeweils hohe Sachschäden, nun sind vier Tatverdächtigen ermittelt worden.

Vandalen hatten sich im Juni 2016 auf dem Gelände eines Tiefbauunternehmens in Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) an Baufahrzeugen zu schaffen gemacht und sie zerstört. Nun hat die Kripo Amberg die Tat aufgeklärt. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz



Im Juli 2016 waren vier damals Unbekannte nachts in das Betriebsgelände eines Tiefbauunternehmens in Bodenwöhr eingebrochen und haben dort ihr Unwesen getrieben. Sie nahmen unbefugt Baumaschinen in Gebrauch und beschädigten diese ebenso wie den Firmenzaun und einen angrenzenden Forstweg erheblich. Einschließlich diverser Diebstähle entstand ein Sachschaden von circa 42.000 Euro.



Im darauffolgenden Monat kam es nur unweit davon, ebenfalls in Bodenwöhr zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus, bei dem die Täter wiederum eine Spur der Verwüstung hinterließen. Aufgrund erheblicher Sachbeschädigungen sowie des Diebstahls eines Flachbildfernsehers und anderer Gegenstände entstand hierbei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.



Da die Täter in beiden Fällen rechtsextremistische Schmierschriften hinterließen, übernahm die Ermittlungen das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Amberg. In Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald konnten die strafbaren Handlungen nun aufgeklärt werden.



Für beide Fälle wird ein zur Tatzeit 17-Jähriger verantwortlich gemacht, der bei der PI Neunburg vorm Wald nach Auffindung von einschlägigem Diebesgut ein Geständnis ablegte. Zu den Mittätern machte er keine Angaben - brauchte er auch nicht: Unter anderem dank eines DNA-Spurentreffers machte die Kripo AMberg schließlich drei weitere Männer (17, 24 und 27 Jahre alt) ausfindig, denen die Taten nun zur Last gelegt werden.

nn