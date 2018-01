Kripo warnt: Falsche Fuffziger im Umlauf

BEILNGRIES - Im Raum Beilngries sind mehrere gefälschte 50-Euro-Scheine aufgetaucht. Die Kripo geht davon aus, dass die Täter noch mehr Falschgeld in den Umlauf bringen.

Eine falsche 50-Euro-Note liegt unter einer Prüflampe. Wer sich eine solche Blüte hat andrehen lassen, hat ein Problem. Experten raten dazu, das Geld schon bei der Annahme kurz zu prüfen. © dpa



Bei einer Bäckerei aus einem Ortsteil von Beilngries und in einem Supermarkt in Pförring wurden Einkäufe mit 50 Euro-Falschgeldscheinen bezahlt.

Da es sich um insgesamt vier Geldscheine handelte, die Bankangestellten bei der Übergabe der Tageseinnahmen auffielen, geht die Polizei davon aus, dass der Täter noch mehrere gefälschte Geldscheine in Umlauf gebracht hat.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen übernommen.

Verkäufer und Angestellte an Kassen sollen in nächster Zeit besonders gut aufpassen und sich im Zweifelsfall so schnell wie möglich bei der Polizei melden.

