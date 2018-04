Kripo Weiden schnappte zwei Baustellen-Diebe

Tatverdächtige sollen in Pressath Baumaschinen aus Containern gestohlen haben - vor 1 Stunde

PRESSATH - Sie sollen über die Osterfeiertage Baumaschinen mit einem Gesamtwert von 30.000 Euro von einer Baustelle an der Kreisstraße 24 bei Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) geklaut haben. Nun hat sie die Kiminalpolizei Weiden dank einiger Zeugenhinweise ermittelt.

Polizei © Polizei



Polizei Foto: Polizei



Laut den derzeitigen Ermittlungen hatte sich die Tat von Sonntagnacht auf Montagmorgen (1./2. April) ereignet. Die Täter sollen sich gewaltsam Zutritt zu den Lager-Containern verschafft und verschiedene Geräte sowie Maschinen (darunter Bohrmaschinen und Rüttelplatten) gestohlen haben. Die Beute hatte einen Gesamtwert von 30.000 Euro.



Entscheidend für den Erfolg der Ermittler war die Information eines Zeugen. Er hatte sich aufgrund der Berichterstattung über den Diebstahl bei der Polizei gemeldet. In Kombination mit umgehend eingeleiteten Ermittlungsschritten und einer akribischen Spurensicherung am Tatort durch die Weidener Kriminalbeamten waren bereits am Mittwoch nach der Tat zwei Männern in den Fokus der Polizei geraten. Die Beiden sind 24 Jahre alt und stammen aus dem Landkreis Tirschenreuth.

Tat bereits eingeräumt

Konfrontiert mit Nachfragen und dem Vorwurf, für den Diebstahl verantwortlich zu sein, räumten die beiden Verdächtigen die Tat bereits ein. Dies ermöglichte es auch, dass die Beute an verschiedenen Örtlichkeiten vollständig aufgefunden und bereits wieder an die geschädigten Firmen herausgegeben werden konnte.



Während der Ermittlungen standen die Weidener Kriminaler ständig im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft Weiden.

"Durch diese erfolgte mit Blick auf die beiden Tatverdächtigen auch eine Würdigung der Gesamtumstände. Im Ergebnis konnte das Duo nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden", teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Ermittlungen dauern an

Die Tatverdächtigen sehen sich nun mit Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls konfrontiert. Darüber hinaus prüfen die Weidener Beamten auch, ob das Duo möglicherweise für weitere Taten in Frage kommt.

nn