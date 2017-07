Krippenverein Freystadt hat zwei neue Ehrenmitglieder

15-jähriges Bestehen mit einem Festakt gefeiert — Es gibt bereits neue Ideen

FREYSTADT - 15 Jahre Krippenverein Freystadt waren Grund genug zum Feiern für die Krippenbauer. Sie haben nun zwei neue Ehrenmitglieder und ein neues Projekt.

Der Vorsitzende des Krippenvereins Freystadt, Erhard Benz (2.v.li) hat Alfred Rott (4.v.li) und Hans Werner (6.v.li) zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. © Foto: Anne Schöll



Die Festmesse gestaltete der Verbandspräsens der bayerischen Krippenvereine, Pfarrer Martin Martlreiter aus Dingolfing zusammen mit Freystadts Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik und dem Krippenvereinsmitglied Pfarrer Josef Lang aus Möning. Für Musik sorgte der Freystädter Kirchenchor.

Am Nachmittag folgte dann eine Feierstunde, in der der Vereinsvorsitzender Erhard Benz an die Anfänge erinnerte: 1992 habe er erstmals mit Gleichgesinnten das "Kripperl schaun" in der Aula der Schule initiiert.

Zehn Jahre später seien die Krippenbauer in die Freystädter Mehrzweckhalle umgezogen. Kurz zuvor (Ende Mai 2002) war der Krippenverein gegründet worden – bereits 30 Interessierte hatten sich im Lauf der Jahre zusammengefunden.

Die Vereinsräume waren zunächst in Aßlschwang, bis die Krippenbauer nach der Beendigung der Renovierung des Franziskanerklosters im Gewölbekeller des Klosters neue Räume fanden. Neben den Krippen-Ausstellungen organisiert der Verein regelmäßig Krippenbau-Kurse. In 15 Jahren sind etwa 150 Krippen entstanden, bei den Ausstellungen sind in den vergangenen 25 Jahren mehr als 3000 Exponate von etwa 30 000 Besuchern bewundert worden.

Basilika nachgebaut

Einhergehend mit den Ausstellungen findet auch immer eine Kripperlmesse in der Wallfahrtskirche statt, die stets gut besucht sei, so die Vereinsmitglieder. Vor einigen Jahren haben die Vereinsmitglieder sogar einmal die Basilika als Modell im Maßstab 1:18 originalgetreu nachgebaut. Sie wird seither regelmäßig auf einem Pferdefuhrwerk bei kirchlichen und weltlichen Umzügen mitgeführt.

Des Weiteren hat der Verein vor fünf Jahren die Organisation der Krippenausstellung im Kloster Plankstetten übernommen. Klosterarbeiten sind ein Thema im Verein, bei dem Brigitte Simon die Ansprechpartnern ist. Auch Klöppeln hat im Verein eine Heimat gefunden – und mit Gisela Selzer eine Expertin, die eine entsprechende Klöppelgruppe ins Leben gerufen hat.

Beim jüngsten Festakt wurde aber nicht nur zurückgeblickt: Es gab auch zwei Ehrungen: So ernannte der Vereinsvorsitzende Erhard Benz mit einer Ehrenurkunde und Blumen für die Ehefrauen seine Vereinskameraden Alfred Rott und Hans Werner zu Ehrenmitgliedern. Beide haben sich laut Benz von Anfang an sehr im Vereinsleben engagiert.

Präsent zum Dank

Zum Dank überreichte der Vereinsvorsitzende dann auch noch Blumen und ein Präsent an die Eheleute Gabi und Gerd Rupp, die ebenfalls immer zur Stelle seien, wenn irgendwo Hilfe nötig sei.

In seinem Grußwort verriet Landrat Willibald Gailler, dass er, als er noch Bürgermeister von Freystadt war, sehr daran interessiert gewesen sei, dass es neben Neumarkt auch in Freystadt eine Krippenausstellung gibt. Benz und seine Mitstreitern hätten dies vor 25 Jahren ermöglicht.

Der amtierende Bürgermeister Alexander Dorr freute sich, dass die Freystädter Krippenausstellung weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und ein Anziehungspunkt sei. Er regte an, dass die Krippenbauer mit einem Festwagen und ihrem Modell der Basilika die Stadt Freystadt beim Festumzug zum 875-jährigen Bestehen der Gemeinde Berngau im September repräsentieren sollten.

Der Verein wird darüber nachdenken und solange an einem weiteren Vorhaben schmieden: Die Wallfahrtskirche soll eine Ganzjahreskrippe erhalten. Derzeit warte der Verein auf die Zustimmung der Diözese, berichtete der Vorsitzende Erhard Benz.

ANNE SCHÖLL