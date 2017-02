Kritik am Ganzjahresbad reißt nicht ab

NEUMARKT - Wenn man es jetzt nicht anpackt, ist es vorbei, sagt Eginhard Riedel. Deswegen macht der Ehrenpräsident des Bayerischen Schwimmverands weiter und zeigt auf, was bei der Planung des Neumarkter Ganzjahresbads aus seiner Sicht falsch gelaufen ist. Zu jedem Kritikpunkt hat er Verbesserungsvorschläge in petto.

Die Tage des Neumarkter Hallenbads sind gezählt. Am 1. Februar 2019 wird es geschlossen und weicht im Anschluss dem neuen Ganzjahresbad. © F.: André De Geare



Ein Ganzjahresbad soll in den künftigen Jahrzehnten viele Wasserfreunde anlocken, sagt Riedel – vom Kleinkind bis zum 90-Jährigen, vom Sportschwimmer bis zum Whirlpool-Genießer. „Das ist hier nicht angelegt“, resümiert er. Es hakt an diversen Ecken und Enden, so seine Bilanz. Der Ehrenpräsident des bayerischen Schwimmverbands, ein Neumarkter, hat die Planungen für das Bad von Beginn an begleitet.

Ein Hauptkritikpunk ist die Parkplatzsituation. Die vorhandenen Stellplätze reichen bei weitem nicht aus, so Riedel. Mindestens ein Parkdeck müsste gebaut werden. Bestehende und dann nicht mehr genutzte Gebäude — etwa Umkleiden — am Freibad könnten dafür weichen, damit die Badegäste nah am Eingang parken können.

Zu wenig für die Kleinkinder

Viel zu klein fällt laut Riedel der Bereich für Kleinkinder und Familien aus: Familienbecken und Wasserspielgarten (aktuell nur 50 Quadratmeter groß) kommen zusammen auf 265 Quadratmeter. Das reiche bei weitem nicht, denn eine tolle Badelandschaft habe die größte Besucherfrequenz im Familienbad — hier tauchen und gaukeln die Schwimmer von morgen, sagt Riedel. Da müsse mehr Wasserfläche her, dafür könnten die Umkleiden ins erste Geschoss verlegt werden.

Außerdem sieht Riedel einige Gefahrenpunkte beim Kinderbereich: Große Einbauten verhindern freie Sicht, hochgezogene Wandkronen verlocken Kinder zu gefährlichen Kletterausflügen – Eltern können ihre Sprösslinge so nicht immer im Blickfeld haben.

Sie haben hier ohnehin kein attraktives Verweilangebot — am besten, schlägt Riedel vor, sollte man also hier die Gastronomie ansiedeln, die im Moment im Obergeschoss vorgesehen ist — die Kinder planschen, die Eltern trinken Kaffee, und für den Nachwuchs gibt es dann im Bademantel eine Runde Pommes. Ganz klassisch, so stellt sich Riedel das vor.

Wer ins neue Bad nach jetzigem Plan gehen will, braucht nicht nur schwimmerische Ambitionen, sondern muss auch richtig gut zu Fuß sein: Ein „Bad der langen Wege“ sei der U-förmige Bau, sagt Riedel. „Sie parken an der Sandstraße, laufen runter, dann die ganze Seelstraße hinter bis zum Eingang. Dort ziehen Sie sich um und laufen wieder rauf zu dem Platz, an dem jetzt das Hallenbad steht.“ Das verlange nicht nur Lauffreude, sondern treibe auch die Bau- und Betriebskosten in die Höhe.

Weiterer Kritikpunkt ist die gemeinsame Nutzung des Acht-Bahnen-Sportbeckens von bis zu drei Schulklassen und anderen Badegästen: Ärger sei da vorprogrammiert, meint Riedel. Lieber sollte das Familienbecken größer ausfallen, dann können dort die einzelnen Schwimmer ihre Bahnen ziehen, und die Schulklassen haben Platz und Lufthoheit am anderen Becken.

Verbindung nach draußen

Wenn schon ein neues Bad am Freibad gebaut wird, meint Riedel, sollte unbedingt eine Schwimmverbindung zwischen draußen und drinnen geboten sein — das ist aktuell nicht vorgesehen. Das Erlebnisbecken sei dazu geeignet, das ohnehin mal von Grund auf ertüchtigt gehört, weil die Fliesen permanent ausgebessert werden müssen. Außerdem brauche man so kein eigenes Außenbecken bauen — wieder was gespart, damit könnte die Edelstahl-Auskleidung des Erlebnisbeckens bezahlt werden.

Es gibt noch mehr Kritikpunkte und Optimierungsvorschläge; ein eigenes Springerbecken hält Riedel für notwendig und machbar, ein größeres Kursbecken etwa für Aqua-Gymnastik sei ebenfalls wichtig.

Problematisch findet er, dass das Architekturbüro Diezinger, das die Ausschreibung für Neumarkt gewonnen hat, noch nie vorher ein Bad geplant hat. Bäderbau sei eine diffizile Sache, zumal auf so einem schwierigen Gelände wie hier im Karree Seel-/Mühl-/Sandstraße — da brauche es Erfahrung und fundierte Kenntnisse unter anderem der Richtlinien für Bäderbau, die ihren Sinn haben — und dennoch im aktuellen Entwurf an mehreren Orten nicht erfüllt sind.

So liege die Kapazität der Umkleiden, Duschen und WCs deutlich unterhalb der Norm, die die Bäderbaurichtlinien vorgeben. Zudem fehlten im Umkleidebereich Sammelumkleiden.

Riedel hat für seine Optimierungsvorschläge den Bäderbau-Architekten Christoph Keinemann zugezogen. Der meint, es gebe einiges zu verbessern. Wenn man das geschickt anstelle, könne man insgesamt noch sparen. Seine Vorschläge haben die Stadträte bekommen; die CSU-Fraktion hat ihn zu dem Thema auf die nächste Sitzung eingeladen.

Was sagen Sie zu den Plänen für das Bad, den Verbesserungsvorschlägen, zu Standort und Parkplatz-Fragen? Schreiben Sie uns an Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, 92318 Neumarkt oder per E-Mail: redaktion-neumarkt@pressenetz.de.

MAGDALENA KAYSER

