Viele Fund- und Abgabetiere warten im Tierheim an der Langen Gasse in Neumarkt auf ein neues Frauchen oder Herrchen.

Am Sonntagabend wurde in Freystadt Großalarm ausgelöst. Die Befürchtung, das Baywa-Lagerhaus an der Berchinger Straße stehe in Flammen, bewahrheiteten sich zum Glück aber nicht. Im Innern hatte es aber gebrannt.