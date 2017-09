Kult-Kneipe Schachterl feiert mit Kult-Band Kombo

Die Wirtschaft gibt es nun seit 35 Jahren - Kein Platz mehr frei - vor 33 Minuten

NEUMARKT - Es gibt nicht viel in Neumarkt, was über Generationen Kult-Status hat: Doch sowohl das Schachterl als auch die altbekannte und beliebte Band Kombo dürften sich dessen rühmen. Kein Wunder, dass die Kombo zum 35. Geburtstag der Kneipe aufspielte.

