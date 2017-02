Kulturgrenze West: Kumpanei und Schwachsinn im Galopp

PYRBAUM - Die Kulturgrenze West wartet im Februar mit einer ganz besonderen Veranstaltung in einem ganz besonderen Ambiente auf. Gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde lädt sie zu einem kurzweiligen Abend mit Humor, Poesie, Musik und etwas Theologie nach Pyrbaum in die evangelische Kirche ein.

Wolfgang Buck bringt die etwas andere Theologie auf die Bühne. Foto: Foto: privat



Am Samstag, 11. Februar kommen Wolfgang Buck und Stefan Kügel mit ihrem Programm „Aufs Maul gschaud“, wobei Wolfgang Buck singt und Stefan Kügel liest. Beide sind bekannt für ihren Humor, ihre in Franken sonst weitgehend unbekannte Zärtlichkeit und ihre sensible Grobmotorik. Was passiert, wenn die Songs von Wolfgang Buck auf von Stefan Kügel gelesene Texte aus Martin Luthers sinnlich-kraftvoller Bibelübersetzung treffen? Es ergeben sich Kontraste, Widersprüche, neue Sichtweisen, augenzwinkernde Kumpaneien und Momente tiefster Menschlichkeit.

Die Veranstaltung beginnt bereits um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Karten gibt es bei der Kulturgrenze West unter Tel. (09180) 2286 und in Pyrbaum bei der Sparkasse sowie der Raiffeisenbank. Sie kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 21 Euro. Da es in der Kirche nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt, sollten sich Interessenten ihre Karte schnell sichern.

Nach Buck und Kügel kommt am Samstag, 18. März, „Das Eich“ mit „Der Schwachsinn galoppiert“ in die Mehrzweckhalle. Stefan Eichner („Das Eich“) ist ein waschechter Kulmbacher Kabarettist, der schon mehrfach im Bayerischen Fernsehen sehr erfolgreich mit verschiedenen Programmen aufgetreten ist.

Humorvoller Abend

„Der Schwachsinn galoppiert“ wird ein toller Abend für Freunde guten Humors und für Menschen die gerne herzhaft lachen, versichert der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Auch hier gibt es bereits Karten.

