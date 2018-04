Kumpels trafen sich wegen kaputter Tür vor Amtsgericht

Schläge seien nicht zielgerichtet gewesen, sondern im Gerangel gefallen

NEUMARKT - Weil er Sorgen hatte, auf den Reparaturkosten für die demolierte Haustür sitzen zu bleiben, hatte ein junger Mann nach einer Rangelei unter eigentlich guten Freunden die Polizei gerufen. Das hatte seinen Kumpel wegen Körperverletzung auf die Anklagebank des Amtsgerichts Neumarkt gebracht und diesem auch beinahe den Job gekostet.

Das Amtsgericht in Neumarkt © Rurik Schnackig



Im November hatten die beiden Männer zusammen mit einem dritten in einer Wohnung gefeiert. Dabei lief eine Unterhaltung aus dem Ruder. Der Angeklagte habe, so sein Verteidiger Jürgen Mederer, Rot gesehen, als der Name seiner Frau fiel, mit der er zu dem Zeitpunkt in Scheidung lebt. Bei dem Versuch, ihn vor die Tür zu setzen, bekam der Wohnungseigentümer einen Faustschlag ab; der andere Bekannte, der ihn hindern wollte, wieder ins Haus zu stürmen, einen Kopfstoß aufs Auge.

Beide Männer sagten nun aber vor dem Amtsgericht Neumarkt aus, dass die Schläge nicht gezielt ausgeteilt worden seien, sondern eher zufällig im Gerangel passiert seien. Außerdem sei außer vorübergehenden Schmerzen und einem blauen Auge nichts passiert.

Friede, Freude, Eierkuchen

Und die Männer hätten auch keinerlei Interesse an der Strafverfolgung ihres Bekannten, mit dem sie sich längst ausgesprochen und versöhnt haben. All das erklärten sie Richter Rainer Würth. Diese Aussagen machten es dem Amtsrichter leicht, nach einer kurzen Unterbrechung die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von 1500 Euro vorzuschlagen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Thomas Leykam, stimmte zu und auch Strafverteidiger Jürgen Mederer tat dies erfreut. Die Entscheidung des Gerichts hatte seinen Mandanten vor empfindlichen disziplinarischen Konsequenzen bewahrt. Schließlich ist er Berufssoldat und als Ausbilder hätte sich eine Vorstrafe da gar nicht gut gemacht.

Über Konsequenzen nicht Bescheid gewusst

Auf Nachfrage von Thomas Leykam meinte der Wohnungsbesitzer vor Gericht des Weiteren, dass er sicher keine Anzeige erstattet hätte, wenn ihm bewusst gewesen wäre, was das für seinen Freund hätte bedeuten können. Der Schaden an der Tür ist übrigens längst bezahlt.

Und so kam es, dass das Verfahren am Amtsgericht Neumarkt wegen Körperverletzung gegen den 31-Jährigen am Ende tatsächlich eingestellt wurde.

HANS-CHRISTIAN BIERSACK