Kunst und Kabarett-Wochenenden an der Sulz

Mühlhausen wird im Juni-Wochenenden wieder zum Szene-Treff — Ottfried Fischer ist Schirmherr - vor 1 Stunde

Veranstalter und Verantwortliche vor dem „Kunst-Bunker“: In der Tiefgarage unter dem Rathausplatz werden die 15 beteiligten Künstler ihre Werke ausstellen. © Foto: Toni Karg



Das Künstlertrio Michael Königer, Scmas Key und Eugenia Zipf vom "Schmalen Grat" hat insgesamt 13 Kunstschaffende aus der Region und darüber hinaus zur Vorbereitung der zweiten Auflage der "Kunst- und Kabaretttage" nach Mühlhausen eingeladen.

Die Termine dafür sind die beiden Wochenenden 17./18. und 24./25. Juni. Die Schirmherrschaft haben Ottfried Fischer und Bürgermeister Martin Hundsdorfer übernommen. Und wie auch 2015 sind für den "Oberpfälzer Kabarettpreis" insgesamt 3000 Euro Preisgelder ausgelobt.

Neben der Besprechung einiger wichtiger Details ging es bei dem Treffen und anschließend in der Pizzeria Sorrento hauptsächlich um die Inaugenscheinnahme der Ausstellungsfläche. Es handelt sich um die Tiefgarage unter dem Rathausplatz, die zu Zeiten des "Kalten Kriegs" als Atombunker deklariert worden war.

Auf 300 Quadratmetern

Rund 300 Quadratmeter stehen in dem unterirdischen Betonbau den insgesamt 15 beteiligten Künstlern für ihre Exponate zur Verfügung, für jeden die Fläche von etwa zwei Parkboxen. Teilnehmen werden die Organisatoren der Kunstausstellung Michael Königer, Steinbildhauer, Scmas Key, Autorin, Fotografin und Subjekteur und Eugenia Zipf, Malerin und Grafikerin. Weiter stellen aus: Stephan Fürbacher, Gi Schinn, Jutta Graule, Friedrich Graf, Florian Zeitler, Anneliese Baumann, Klaus Schuppe, Tanja Stockhammer, Fabian Helmich, Donata Oppermann und Alfons Dürr. Bürgermeister Martin Hundsdorfer nahm als "Hausherr" an dem Ortstermin teil und zeigte sich erfreut über die große Resonanz für den bevorstehenden Event in den Künstlerkreisen. "Mühlhausen scheint sich immer mehr zu einer Hochburg von Kunst und Kultur zu entwickeln", meinte der Rathauschef.

Wie die künstlerische Leiterin der Ausstellung, Eugenia Zipf, sagte, werden die großen Skulpturen nicht im Untergrund, sondern auf dem Rathausplatz platziert. Scmas Key, die Dritte aus der Riege des schmalen Grats, die mit Klaus Schuppe erstmals "Kunst in Zement" präsentieren wird, ist überzeugt, dass in Mühlhausen an den zwei Juni-Wochenenden "Kunst auf ganz hohem Niveau" präsentiert wird.

