Kunstreise auf dem Klappstuhl

Tour in die Natur auch für Menschen mit Demenz — Bildhauer Nash im Fokus - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt bietet am 25./26. April erneut eine Seniorenführung im Museum Lothar Fischer an.

Die Holzarbeiten von David Nash stehen im Blickpunkt der Führung. © F.: De Geare



Unter dem Motto "Kunst & Kaffee" dreht sich an den beiden Tagen jeweils ab 14 Uhr alles um die aktuelle Sonderausstellung "David Nash – Erst der Baum, dann die Form". Während der 45-minütigen Veranstaltung steht jedem Teilnehmer eine Sitzgelegenheit zur Verfügung. Im Anschluss an die Führung gibt es ein Kunstgespräch bei Kaffee und Kuchen.

Der englische Bildhauer David Nash (1945 in Esher/Surrey geboren) ist einer der wichtigsten Bildhauer Europas. Der mit zahlreichen Preisen gewürdigte Künstler ist sowohl Mitglied der Royal Academy of Arts als auch Träger des Order of the British Empire.

Bäume sind zentrales Objekt

In seinen Arbeiten erforscht David Nash stets die Natur und stellt die Idee des lebenden Baumes ins Zentrum seines Schaffens. Für seine Objekte verwendet Nash meist Altholz oder abgelagerte Hölzer, wobei ihm die unterschiedlichen Färbungen und Strukturen seines Materials wichtig sind. Im Museum Lothar Fischer sind derzeit etwa 40 Arbeiten von David Nash zu sehen.

Zusätzlich zu den beiden Seniorenführungen am 25. und 26. April wird es eine weitere Führung für Menschen mit Demenz und deren Betreuer geben: "Kunst & Kaffee plus" am 27. April ebenfalls im Museum Lothar Fischer.

Geleitet wird diese spezielle Führung von der extra dafür geschulten Kunstvermittlerin des Museums Lothar Fischer, Anja Schmickal. Sie stellt den Besuchern wenige ausgewählte Kunstwerke vor, die den Teilnehmenden ein sinnliches Erleben von Kunst ermöglichen. Diese angeleitete Betrachtung bestimmter Werke bildet den Schlüssel zu persönlichen Erinnerungen und Wünschen jedes Einzelnen.

Dadurch entstehen lebendige Gespräche, die positive Emotionen freisetzen, denn bildende Kunst kann genau wie Musik, Garten- oder tiergestützte Therapie bei Patienten mit Demenzerkrankungen vergessene Gefühle und verloren geglaubte Fähigkeiten wieder aktivieren. Im Anschluss werden bei Kaffee und Kuchen die Eindrücke verfestigt.

Mit diesem Angebot nimmt das Museum Lothar Fischer zusammen mit der Stadt Neumarkt am spartenübergreifenden Projekt des Vereins "Stadtkultur – Netzwerk Bayrischer Städte" teil. Der Eintritt zu den einzelnen Führungen beträgt jeweils fünf Euro inklusive einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 14 Uhr im Foyer des Museums. Karten gibt es ab sofort in der Neumarkter Tourist-Info, = (0 91 81) 2 55-1 25.

