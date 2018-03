Kunstvolle Deko rechtzeitig vor Ostern

Markt in der Kleinen Jurahalle am Palmsonntag - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Reichlich Inspiration für österlichen und frühlingshaften Schmuck für Wohnung, Haus und Garten bietet der Hobby- und Kunsthandwerkermarkt in der Kleinen Jurahalle am Palmsonntag.

Deko-Angebote in Hülle und Fülle sind beim Hobby- und Kunsthandwerkermarkt am Palmsonntag zu haben. Foto: Irmgard Dietmayr-Gabler



Wer bisher das Haus noch nicht mit Ostereiern und Hasen geschmückt hat, bekommt am Palmsonntag in der Kleinen Jurahalle noch die Gelegenheit, sich mit selbst entworfenen Einzelstücken einzudecken. Jedoch werden nicht nur Unikate zum Thema Ostern verkauft, sondern auch Spielzeug und Puppensachen, Taschen, Karten, Schals, Töpferei, Kinderkleidung und vieles mehr. Vor allem Kugeln, Schmuck und Schalen aus Holz sind in diesem Jahr sehr im Trend.

Neben Bildern und Trachtensachen gibt es auch handgemachte Seifen sowie vor Ort gefertigte Glasperlen. Der Hobby- und Kunsthandwerkermarkt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.