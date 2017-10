Kunstwerk Syrmel muss Standfestigkeit beweisen

In dieser Woche wird das Kunstwerk in der Nürnberger Straße in Neumarkt probeweise aufgestellt - vor 35 Minuten

NEUMARKT - Seit Mai lagert der "Syrmel", im Bauhof. Diese Woche wird die Skulptur des Künstlers Robert Schad im Kreisverkehr in der Nürnberger Straße aufgestellt. Allerdings nur probeweise, so Stadtsprecher Franz Janka.

Groß war die Freude, als das 140 000 Euro teure Kunstwerk in Neumarkt ankam. Doch das pure Gewicht des Stahlkolosses wurde zum unerwarteten Problem. r © Foto: Distle



Denn der rostige Koloss aus Corten-Stahl stellt die Statiker vor eine ziemliche Herausforderung. Dabei geht es nicht nur um den sicheren Stand, sondern etwa auch um Versorgungsleitungen, die zwischen Landratsamt und Neuem Markt verlaufen. Sie dürfen nur einer Belastung von oben her ausgesetzt sein.

Das enorme Gewicht des "Syrmel" hatte schon bei der Anlieferung im Mai Schwierigkeiten bereitet. Zwei Frontlader waren notwendig, um die Skulptur vom Lkw zu entladen, dabei stürzte das Kunstwerk auf den Boden.

Am Donnerstag, 26. Oktober, gegen 9.30 Uhr soll das probeweise Aufstellen des Kunstwerks erfolgen.

