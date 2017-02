Kunterbuntes Mitmachkonzert für Jung und Alt

Liedermacherpfarrer Johannes Matthias Roth singt zum Reformationsjubiläums 2017 in Postbauer-Heng - vor 42 Minuten

POSTBAUER-HENG - Ein Mitmachkonzert mit dem Liedermacherpfarrer Johannes Matthias Roth findet am Freitag, 17. Februar, in Postbauer-Heng in der Martin-Luther-Kirche statt.

Kunterbunt und voller Freude: So mag der Liedermacher Johannes Matthias Roth seine Konzerte für Groß und Klein – und so soll auch das Konzert in der Martin-Luther-Kirche werden. © Foto: privat



Unter dem Motto „Kommt und lasst uns Brücken bauen“ gestaltet der Musikpfarrer und Vater von drei Kindern ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm für die ganze Familie.

Seine eingängigen und rhythmischen Lieder ermutigen generationenübergreifend zum gemeinsamen Glauben und Leben. Die Stücke mit leicht erlernbaren Melodien wollen in erster Linie Mut und Lebensfreude vermitteln, aber auch Wertschätzung und Gemeinschaftssinn ansprechen sowie zum Mitsingen und -feiern einladen.

Lieder wie „Einfach genial“, „Danke für die Sonne“, „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ oder das Mottolied „Kommt und lasst uns Brücken bauen“ werden bereits in vielen Gemeinden gesungen und fanden Eingang in Liederbücher.

Seit über 15 Jahren ist Roth mit seinen Liedprogrammen in Gemeinden, Schulen, Kindergärten und bei Kirchentagen unterwegs. Er hat mehr als 300 Lieder geschrieben und gestaltet solo und mit seiner Band im In- und Ausland, etwa auf der Ministrantenwallfahrt 2014 in Rom, Konzerte und Seminare sowie Liedergottesdienste.

Sein Herz schlägt als generationen- und konfessionsübergreifender Brückenbauer. Mit seinen Reformationsliedern ist er als musikalischer Verkündiger auch länderverbindend unterwegs: So hat er schon mehrfach in Jerusalem, Afrika und arabischen oder asiatischen Ländern gesungen. Noch vor wenigen Wochen sang er mit syrischen und türkischen Kindern in der Osttürkei unweit der syrischen Grenze. Beginn der Musikveranstaltung in Postbauer-Heng ist um 17 Uhr. Im Anschluss richtet der evangelische Kinderhort „Die Arche“ einen Kaffee- und Kuchenverkauf im Nebenraum der Kirche aus. Der Eintritt ist frei.

