"Kurt Romstöck hatte Charisma für die Politik"

Die Predigt von Dekan Monsignore Distler beim Requiem - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In seiner Trauerrede in der Stadtpfarrkirche ging Dekan Monsignore Distler auf den Menschen Kurt Romstöck, sein Leben und Werk ein.

Der katholische Dekan, Monsignore Richard Distler © Anne Schöll



Liebe Trauergemeinde,

in seinem berühmten Buch: „Mysterium mortis“, „Vom Geheimnis des Todes“, spricht der große russische Theologe Ladislaus Boros von der existentiellen Bedrohung eines jeden Menschen durch den Tod.

Es ist eine Bedrohung, mit der wir uns alle früher oder später auseinander zu setzen haben. Mag sein, dass die Einen den Tod bis zuletzt verdrängen, dass andere ein Leben lang Angst davor haben und wieder andere sich ins volle Leben stürzen.

Dennoch kann ihm keiner entrinnen.

Aber stellen wir uns wirklich ernsthaft dieser Bedrohung? Boros spricht davon, dass das „Mysterium mortis“ unserem Leben innewohnt und wir von diesem Geheimnis zutiefst gezeichnet sind.

Wie aber damit umgehen?



„Seid wachsam, denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie der Dieb in der Nacht“, so heute die Lesung aus dem Thessalonicherbrief. Hier rückt Paulus den Tod in die direkte Nähe zum Tag des Herrn und zur endgültigen Ankunft Gottes in unserem persönlichen Leben.

Aber sind wir uns dessen wirklich bewußt? Meinen wir nicht oft, Gott sei sehr weit weg von uns?

Wie oft lassen wir ihn links liegen, in der Meinung, er würde uns nur stören in unserem Werkeln und Arbeiten, in unseren Geschäften und Vergnügungen. Dennoch, so Ladislaus Boros: Der Tod wohnt uns inne. Aber umgekehrt gilt für uns Christen ebenso: Gott wohnt uns inne.

Gott und der Tod also unsere ständigen Begleiter?

Von dieser Tatsache selber geprägt war auch unser geschätzter Verstorbener, Ihr Ehegatte und Vater, Herr Kurt Romstöck. Schon als Kind stand er 2 Mal infolge einer schweren Lungenentzündung an der Grenze des Todes.

Ähnlich auch, als er kurz nach dem allzu frühen Tod seiner Mutter schon mit 17 in den Krieg eingezogen wurde und als Soldat hautnah mit dem Tod konfrontiert wurde. Auch sonst sprach er öfter vom Sterben. So auch 2 Tage vor seinem Tod, als er etwas geheimnisvoll meinte: „Ich glaub, es ist etwas in mich gefahren!“

Liebe Trauergemeinde! „Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet!“

So Jesus heute im Evangelium.

Denn wie schon für das Volk Israel, so ist auch für uns Christen der Tod: „Pas-cha“, das heißt: Vorübergang des Herrn. Oder eher umgekehrt: Der Tod geht vorüber und der Herr ist im Kommen.

Dieses „Mysterium mortis“ feiert die Kirche jeden Tag und jeden Sonntag in der hl. Messe, in der Eucharistie. Für Kurt Romstöck, der gerne die Sonntagsmesse besuchte, war dieses Geheimnis des christlichen Lebens und Sterbens seine ganz persönliche Glaubensüberzeugung.

Geboren am 13.2. 1925 und mit vier Geschwistern aufgewachsen, erlernte er in jungen Jahren das Tapezierer- und Sattlerhandwerk. Prägend für sein Leben war nach seiner Rückkehr aus dem Krieg die totale Zerstörung unserer Altstadt, so dass es ihm ein Herzensanliegen war, dass Neumarkt aus Ruinen wieder auferstand.

Dies setzte er bald in die Tat um, als er schon 1952 seine Leidenschaft für die politische Arbeit im Stadtrat und ab 1972 als Oberbürgermeister entdeckte. Eine starke Unterstützung fand er dabei in seiner Frau Maria, die er 1964 heirate und die ihm die 2 Kinder Monika und Michael zur Welt brachte.

Kurt Romstöck hatte ein ihm angeborenes Charisma für die Politik



Dies geschah auch in einem sehr unmittelbaren und direkten Zugang zu unzähligen Bürgerinnen und Bürgern, für die er stets ein offenes Ohr hatte und zu den Stadtangestellten. In allem pflichtbewußt und leidenschaftlich in der Sache, stand für ihn an oberster Stelle das Wohl der Stadt, der er zu dienen hatte.

Als er mich bei meinem Antritt als neuer Hofpfarrer im Jahr 1989 vor der Hofkirche willkommen hieß, sagte er: „Sie werden es nicht bereuen, in diese Stadt zu kommen, denn Sie werden diese Stadt bald liebgewinnen“.

Dies traf vor allem auf ihn zu, als er sich auch noch im Ruhestand unermüdlich dafür einsetzte, die vielen geschichtlichen Belange der Stadt zu sammeln und sie in seinen Büchern zu veröffentlichen.

Liebe Trauergemeinde! So danken wir heute Gott für einen Mann und Vater, der seiner Familie und unserer Stadt Neumarkt ein großartiges Lebenswerk hinterlassen hat.

Gleichzeitig bitten wir Gott, dass er ihm alles Gute lohne, das er für uns getan hat und dass er ihm jetzt in der Ewigkeit all das schauen und erfahren lasse, woran er geglaubt hat. Amen.