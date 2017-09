KVB-Bereitschaftspraxis eröffnet im Klinikum

Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) bietet ab 4. Oktober ein Angebot für Landkreis-Bewohner - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Mandeln sind entzündet, eine Zecke hat zugebissen, doch es ist Wochenende und der Hausarzt nicht greifbar. Was tun? Viele Bürger fahren in die Notaufnahme, doch die soll sich ja eigentlich um die schweren Fälle kümmern. Deshalb eröffnet die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) am 4. Oktober eine Bereitschaftspraxis im Klinikum Neumarkt.

Schmerzen, aber nichts Lebensbedrohliches? Unter der bundesweiten Rufnummer 116 117 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen. © Foto: Hubert Bösl



Schmerzen, aber nichts Lebensbedrohliches? Unter der bundesweiten Rufnummer 116 117 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen. Foto: Foto: Hubert Bösl



So oder so: Der Eingang ist der selbe, doch direkt in der Notaufnahme des Klinikums Neumarkt haben die Patienten demnächst die Wahl zwischen der Notaufnahme und der Bereitschaftspraxis – beide liegen im gleichen Trakt.

Wer wohin muss, lässt sich laut Dr. Maria-Luise Vogel, Regionale Vorstandsbeauftragte der KVB für die Oberpfalz leicht merken: "Wer trotz seiner Schmerzen noch laufen kann, kommt zu uns. Wer gefahren werden muss, gehört in die Notaufnahme."

Eine Voranmeldung ist bei der Bereitschaftspraxis nicht nötig, immer sei ein Facharzt vor Ort, dazu ausgebildete Pflegekräfte. "Es ist also wirklich immer jemand da, der sich auskennt", versichert Dr. Maria-Luise Vogel.

Geöffnet ist die Praxis der KVB in Neumarkt (eine von rund 80 Stück in Bayern), am Wochenende und an Feiertagen jeweils von 9 bis 21 Uhr, zudem mittwochs und freitags von 16 bis 21 Uhr, da zu diesen Zeiten viele Hausärzte geschlossen haben.

Die Praxis der KVB ist vom Klinikum Neumarkt relativ unabhängig: Ärzte und weiteres medizinisches Personal stellt und finanziert die KVB, lediglich die Räume stellt das Klinikum Neumarkt zur Verfügung: "Darin finden die regulären Aufnahmen statt, nachmittags stehen die Räume leer", so die Beteiligten. Peter Weymayr, Vorstand des Klinikums Neumarkt begrüßt die Kooperation mit der KVB, denn ein Drittel der Patienten, die in der Notaufnahme landen, können ambulant in einer KVB-Bereitschaftspraxis behandelt werden.

Oliver Schwindl, Pressesprecher des Klinikums spricht von rund 14 000 Fällen, die allein im Jahr 2015 in der Notaufnahme ambulant behandelt wurden – 2016, so Schwindl, dürften die Zahlen ähnlich aussehen. Sollte nach der Behandlung in der Praxis eine weitere im Klinikum notwendig sein, erfolge schnell die Vorstellung in der Notaufnahme, heißt es.

Öffnungszeiten ausgedehnt

Ab November 2018 fasst die KVB die Landkreise Neumarkt und Amberg-Sulzbach zu einer sogenannten Bereitschaftsdienstregion zusammen. Dann sollen unter anderem die Öffnungszeiten der Praxis auf die Abende am Montag, Dienstag und Donnerstag erweitert werden.

Übrigens: Die Rufnummer 116117 des Bereitschaftsdienstes gilt bundesweit, wenn man außerhalb der Sprechzeiten ärztliche Hilfe von einem niedergelassenen Arzt braucht. Bei lebensbedrohlichen Fällen ist weiterhin der Notarzt, 112, zuständig.

ALEXANDRA HADERLEIN