KW Energie aus Freystadt ist Marktführer in Deutschland

Freystädter Unternehmen blickt auf ausgesprochen erfolgreiches Geschäftsjahr zurück - vor 39 Minuten

FREYSTADT - Trotz eines unübersichtlichen Umfelds in Deutschland kann die KW Energie GmbH & Co. KG aus Freystadt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Es geht aufwärts: KW Energie behauptet sich auf den Märkten für Blockheizkraftwerke im In- und Ausland exzellent. © Foto: Wolf-Dietrich Nahr



Wesentlichen Anteil daran hat das stark wachsende Geschäft in den Benelux-Staaten. Doch auch in Deutschland konnte der Marktanteil gesteigert werden. Mit knapp 350 verkauften Blockheizkraftwerken der "Smartblock"-Reihe und einem Umsatz von 17,2 Millionen Euro kann die KW Energie GmbH & Co. KG auf eines der erfolgreichsten Jahre zurückblicken. Damit erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatzrekord und auch die Zahl der Mitarbeiter hat mit 59 einen neuen Höchststand erreicht. Sehr zufriedenstellend ist auch die Entwicklung des Marktanteils, der über elf Prozent liegt, in den Hauptschwerpunkten von KW Energie mit zwölf bis 25 und 25 bis 50 Kilowatt Leistung aber mit 22 beziehungsweise 43 Prozent deutlich dazu gewonnen hat. Damit ist das Unternehmen im Leistungsbereich 25 bis 50 Kilowatt gemäß Statistik des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie Marktführer in Deutschland.

Während das deutsche Geschäft auf Grund regulatorischer Unsicherheiten und immer wieder wechselnden Förderbedingungen auf sehr stabiler Basis langsam wächst, konnte das Auslandsgeschäft deutlich zulegen. Zwar wirft auch hier der Brexit seinen Schatten voraus, weshalb Großbritannien als einer der wichtigsten Auslandsmärkte eher auf gutem Niveau stagniert hat. Dagegen hat sich das Geschäft mit den Benelux-Staaten geradezu "explosionsartig" entwickelt und mit über 50 ausgelieferten BHKW einen Höchststand erreicht, so dass sich der Absatz in den letzten beiden Jahren mehr als verdoppelt hat. Das Unternehmen beschäftigt am Firmensitz in Freystadt derzeit knapp 60 Mitarbeiter.

