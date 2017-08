Labertal: Weltkriegs-Granate gesprengt

Spaziergänger fand brisantes Stück aus US-Beständen an einem Wehr im Gebüsch - vor 41 Minuten

LUPBURG - Brisanter Fund in der Nähe von Lupburg: Dort musste Munition aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt werden.

Die Weltkriegs-Granate aus US-Beständen wurde gesprengt. © Polizei Parsberg



Bereits am Donnerstag, 24. August, wurde der PI Parsberg gegen 13.30 Uhr von einem Spaziergänger eine brisante Entdeckung mitgeteilt. Die Streifenbesatzung fand daraufhin am Ufer der Schwarzen Laber in der Nähe des Wehres Wieselbruck eine etwa 50 Zentimeter lange amerikanische Granate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Ein alarmiertes Sprengkommando sprengte die Granate. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt, so dass nach Angaben der Parsberger Polizei zu keiner Zeit eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand.

