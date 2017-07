LaBrassBanda beim Raahnerfest in Röckersbühl

Blasmusiker aus Überssee geben im Rahmen ihrer Welt-/Bierzelttour 2017 ein Konzert bei Berngau - vor 1 Stunde

RÖCKERSBÜHL - Zehn Jahre und kein bisschen müde: Im Jubiläumsjahr sind LaBrassBanda mit neuem Album „Around The World“ auf Bayerntour. Am Samstag, 7. Oktober, spielen sie beim Raahnerfest in Röckersbühl.

LaBrassBanda haben sich zum Raahnerfest 2017 im Oktober angekündigt. © Bausewein



LaBrassBanda haben sich zum Raahnerfest 2017 im Oktober angekündigt. Foto: Bausewein



Vor zehn Jahren war das noch ein Geheimtipp, diese Band, die bayerische Volksmusik mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass mixen würde. Die Konzerte wären Energie pur. Wer dabei war, erzählte mit leuchtenden Augen von schweißtreibenden Nächten. Und von diesen Typen, die alle barfuß auf die Bühne kämen.

In zehn Jahren ist viel passiert, eine Tour mit alten NSU-Mopeds und einem Traktor durch Österreich während der Fußball-EM 2008, die mit einer Einladung auf die Hauptbühne zum Finale in Wien endete. Konzerte in Russland, Simbabwe und England genauso wie im „Whisky A GoGo“ in Los Angeles Auftritte auf allen wichtigen Festivals, von Southside über Chiemsee Summer bis zum Sziget. Ein Highlight (unter vielen): Das legendäre Roskilde-Festival 2009.

Zwischendurch geben LaBrassBanda immer wieder das eine oder andere Bierzelt-Konzert. Dazu kommt 2013 ein zweiter (und gefühlter erster) Platz bei der Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest. Plus drei Studio-Alben („Habedieehre“, „Übersee“, „Europa“), eine normale Live-CD („Live Olympiahalle München“), eine nicht ganz so normale Live-CD, die man im Kuhstall aufgenommen hat („Kiah Royal“) und eine Dub-CD („Europa in Dub“).

Karten fürs Raahnerfest bei Sparkasse und RaiBa Röckersbühl oder eventim.de