Ladestation am Stromnetz in Berg

"E-Tankstelle" beim Rathaus II — Weitere in Planung - vor 1 Stunde

BERG - Ab sofort können am Rathaus in Berg sowohl Elektroautos als auch -fahrräder aufgeladen werden. Bürgermeister Helmut Himmler hat zusammen mit Christian Vogler, Ansprechpartner für Elektromobilität bei der N-Ergie, zwei Ladestationen offiziell in Betrieb genommen.

"Damit bieten wir einen besonderen Service für unsere Bürger, aber auch für Durchreisende – egal ob auf zwei oder auf vier Rädern. Dank der zentralen Lage können die Nutzer während des Ladevorgangs ihre Zeit hervorragend zum Einkehren und Verweilen nutzen", sagt Bürgermeister Helmut Himmler. Insgesamt habe die Station am Rathaus II und somit am Sophie-Scholl-Platz 17 500 Euro gekostet.

Die Ladesäule für Elektroautos verfügt über zwei sogenannte Typ2- Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW). An ihr können zwei Autos gleichzeitig Ökostrom laden – derzeit noch kostenfrei. Die Säule wird in den Ladeverbund Franken+ (www.ladeverbund-frankenplus.de) integriert. In den nächsten Monaten werden die Ladesäulen im Ladeverbund mit einem Zugangs- und Bezahlsystem ausgestattet.

Bürgermeister Helmut Himmler kündigte außerdem die Errichtung einer weiteren E-Ladestation am Sportzentrum Berg an, das derzeit im Bau ist.

nn