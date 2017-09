Lammert warb in Neumarkt für Demokratie

Bundestagspräsident beeindruckte im Maybach-Museum mit pointiertem Vortrag vor rund 500 Gästen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Zum Empfang des scheidenden Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) am Freitagabend ist das Maybach-Museum übergequollen: Rund 500 geladene Gäste aus Kommunalpolitik, Wirtschaft sowie Vertreter von Bildungseinrichtungen und Ehrenamtliche hieß der hiesige CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Karl willkommen.

Der Bundestagspräsident bewies sich in seinem einstündigen, frei gehaltenem Vortrag wieder einmal als brillanter Redner. Es war mucksmäuschenstill und die Zuhörer lauschten der pointierten, ohne Polemik vorgetragenen und mit einem Schuss feiner Ironie gewürzten Rede gebannt. Am Ende dankten sie ihm mit stehenden Ovationen für seine klugen Analysen.

"Es war ein Genuss, ihm zuzuhören", sagte einer der Gäste im Nachgang – eine Meinung, die viele weitere Besucher teilten. Norbert Lammert, der mit den bevorstehenden Wahlen nach 37 Jahren aus dem Bundestag ausscheiden wird, warb in seiner Rede im Maybach-Museum für die Demokratie.

Absolut nicht selbstverständlich

Dazu gehören für ihn auch freie Wahlen: Das Wahlrecht ist das Königsrecht einer vitalen Demokratie", sagte der 68-Jährige und erinnerte daran, dass der größere Teil der Weltbevölkerung – anders als in Deutschland – weit von diesem Recht entfernt sei. Auch deshalb seien Wahlkämpfe keine lästige Verpflichtung.

Passend zu seinem Besuch am 1. September hatte Norbert Lammert zwei Daten aus der deutschen Geschichte ausgewählt: Am 1. September 1948 war der Parlamentarische Rat zusammengetreten, um eine provisorische Verfassung zu erarbeiten, aus der später das Grundgesetz wurde: "Es ist eine der stärksten Verfassungen der Welt", würdigte der Bundestagspräsident das Werk der 61 Männer und vier Frauen von damals.

Sämtliche CSU-Polit-Prominenz war beim Besuch des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (Mitte, mit pinker Krawatte und Brille) vertreten. Foto: Fotos: Franz Xaver Meyer



Das zweite Datum, an das der CDU-Politiker erinnerte, war der 1. September 1939: Mit dem Angriff Polens durch das Dritte Reich begann der Zweite Weltkrieg, der immer noch Einfluss auf die Wahrnehmung Deutschlands habe. Zugleich erklärte Norbert Lammert, dass es ohne einen Blick in die Historie keine verantwortungsvolle Politik geben könne.

Für die bevorstehende Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, lautete seine Empfehlung deshalb: "Die Person wählen, der man am meisten zutraue, mit nicht vorhersehbaren Ereignissen zurechtzukommen."

Die Welt verändert sich

Der Bundestagspräsident blickte dazu zurück: "Der Maidan-Aufstand in der Ukraine, die Besetzung und Annexion der Krim durch Russland oder der Brexit waren in keiner Planung vorgesehen." Manche Gewissheit wie die territoriale Unantastbarkeit von Grenzen oder die weitere Ausdehnung der EU wurde über den Haufen geworfen.

Lammert (v.li.n.re.) im Gespräch mit Jugendfreund Karl Balkenhol und Pfarrer Clemens Bombeck.



Mit Blick auf Deutschland sagte Lammert, dass er zwei Besonderheiten beobachtet habe: Zum einen die "erstaunliche Begabung", große Leistungen wie die deutsche Einheit als selbstverständlich zu erachten, und zweitens das Bedürfnis zum Individualismus.

Er kritisierte: ",Ein stabiles Selbstbewusstsein ist zu befürworten, aber bei Problemen sollen sich andere, besonders der Staat, darum kümmern‘ – das ist intellektuelle Akrobatik." Lob hingegen hatte er für das außerordentliche bürgerschaftliche Engagement parat: "Die Demokratie steht und fällt damit. Diktaturen verhindern dieses Engagement." 15 Millionen Menschen sind laut Lammert in Deutschland ehrenamtlich tätig.

Enormer Wert

Würde man ihr Engagement mit dem Mindestlohn bezahlen wollen, käme man rein rechnerisch auf eine Gesamtleistung im Wert von 40 Milliarden Euro – das sei laut dem Politiker mehr als der gesamte jährliche Verteidigungshaushalt.

Der Name "Angela Merkel" tauchte in Norbert Lammerts Rede übrigens nur ein einziges Mal auf: "Sie ist erstaunlich kompetent und verlässlich bei einer unauffälligen Amtsführung", warb er für die Kanzlerin.

Der Bundestagspräsident, der protokollarisch der zweite Mann im Staat ist, also direkt nach dem Bundespräsidenten und vor der Bundeskanzlerin kommt, schloss seinen Vortrag mit einem nachdenklichen Zitat von Ex-US-Präsident Barack Obama: Die Demokratie sei immer dann am meisten gefährdet, wenn sie die Menschen für selbstverständlich hielten.

Albert Füracker, Bayerischer Staatssekretär für Finanzen, machte sich in seinen Dankesworten nach so viel rhetorischer Brillanz ganz klein und bedauere umso mehr, dass Lammert nicht für das Bundespräsidentenamt kandidiert hatte.

Auftritt des OB-Kandidaten

Apropos kandidieren: Nachdem die Neumarkter am 24. September nicht nur den Bundestag mitbestimmen, sondern auch ihren Oberbürgermeister wählen, hatte sich vor Norbert Lammerts Rede der Oberbürgermeisterkandidat der Neumarkter CSU, Richard Graf, als Nachfolger vom amtierenden OB Thomas Thumann (FW /UPW) empfohlen. Graf monierte: "In Neumarkt herrscht heutzutage Stillstand an vielen Fronten, obwohl drei CSU-Oberbürgermeister den Grundstein für den Wohlstand legten."

Natürlich durfte dann auch ein Rundgang durch das Maybach-Museum nicht fehlen: Helmut Hofmann hatte es extra für diesen Abend aufgesperrt und führte den Ehrengast persönlich zwischen den Nobelkarossen herum. "Fahren die noch?", wollte der Bundestagspräsident von Hofmann wissen. "Alle sind fahrtüchtig", antwortete dieser.

Jugendfreund wieder getroffen

Besonders hatte es dem Bundestagspräsidenten ein neuer weißer Maybach 62 S1 Landaulet angetan, den Daimler im Jahr 2007 baute. Lammert zückte hier sein Smartphone und lichtete die 6,20 Meter lange Karosse ab.

Bis der Bundestagspräsident in der Nacht wieder in Richtung Heimat verschwand, schüttelte er noch unzählige Hände und führte etliche kurze Gespräche.

Etwas länger fiel das mit einem Jugendfreund aus seiner Heimatstadt Bochum aus: Pfarrer i. R. Karl Balkenhol weilt zurzeit bei seinem Amtsbruder Clemens Bombeck in Neumarkt und beide hatten die Veranstaltung besucht. Balkenhol erklärte: "Norbert Lammert und ich waren Nachbarskinder und später gemeinsam in der katholischen Jugendarbeit tätig."

FRANZ XAVER MEYER