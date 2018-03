Lammsbräu bekommt Zeit-Preis für Nachhaltigkeit

Neumarkter Bio-Brauerei in der Kategorie "Handeln" prämiert - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Neumarkter Lammsbräu wird in diesem Jahr mit dem Zeit-Wissen-Preis Mut zur Nachhaltigkeit in der Kategorie "Handeln" ausgezeichnet.

Die Lammsbräu macht wieder einmal Schlagzeilen. © André De Geare



Die Lammsbräu macht wieder einmal Schlagzeilen. Foto: André De Geare



Das Familienunternehmen setzt als Pionier und Marktführer für Bio-Biere seit 1977 konsequent auf Umwelt und Naturschutz. Der sorgsame Umgang mit Rohstoffen, Energie, Wasser, Abfällen und die Reduktion betrieblicher Emissionen stehen im Mittelpunkt, genauso wie der wertschätzende Umgang mit Mitarbeitern, Lieferanten und Partnern, heißt es in einer Pressemitteilung der Zeit.

Andreas Sentker, Jurymitglied und Herausgeber von Zeit Wissen: "Vom Start-up bis zum Traditionsunternehmen, von der Bildung bis zum Bier, im Uni-Hörsaal und auf dem Smart-Phone – wir sehen in der Jury mit Begeisterung, dass der Nachhaltigkeitsgedanke selbstverständlicher wird. Bei unseren Preisträgern wird er besonders klug und konsequent umgesetzt – sie sind Vorbilder im besten Sinn."

Außerdem ausgezeichnet werden die Umweltorganisation Yesil Çember in der Kategorie "Wissen" sowie in der Kategorie "Durchstarten" das Start-up Too Good To Go, eine App zur "Lebensmittelrettung".

nn