Farbenfroh, bunt und neu: Die Mädchen und Buben, die die Grundschule an der Bräugasse in Neumarkt besuchen, lernen und arbeiten in einem frisch umgestalteten Gebäude. Für die inzwischen vier Ganztagesklassen gibt es neue Klassenzimmer, die direkt mit Differenzierungsräumen verbunden sind — wer ganz neugierig darauf ist, was die anderen so machen, kann auch durch das bodentiefe Fenster neben der Verbindungstüre spitzen.