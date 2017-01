Landfrauen vergnügt

BERG - Da bogen sich buchstäblich die Balken vor lauter Lachen bei der „Landfrauen-Sitzweil“ im „Lindenhof“ in Berg.

Ortsbäuerin Brigitte Weber machte bei der „Sitzweil“ Stimmung mit dem Akkordeon. © Foto: Fügl



Was das solide erbaute Fundament des bekannten Hotel-Gasthofes aber natürlich in keiner Weise erschütterte. Betroffene und „Leidtragende“ waren einzig die zahlreich anwesenden Landfrauen aus der Gemeinde, welche einer Einladung von Bezirks- und Ortsbäuerin Stilla Klein und der stellvertretenden Ortsbäuerin Brigitte Weber zur gemütlichen „Landfrauen-Sitzweil“ gerne gefolgt waren.

Weit über 100 Damen, aber kein einziger Herr erlebten dabei gespielte Szenen „weiblicher Giftspritzen“ und lustige Sketche, hörten Geschichten und Witze, sangen alte, fast vergessene Volks- und Heimatlieder und applaudierten den gesanglichen Beiträgen des bekannten Landfrauenchors Neumarkt. Als echte Stimmungskanone und Unterhalterin gab sich Brigitte Weber zu erkennen, die sich mit toller Akkordeonmusik, zudem durch Sangeskunst und „loses Mundwerk“ als der absolute „Star“ präsentierte.

Viel Applaus galt ebenso den Mitwirkenden des Landfrauenchors unter Leitung von Resi Hierl. Als feste Gemeinschaft in fescher einheitlicher Tracht konnten sie zugleich mühelos und charmant auf ein besonderes Jubiläum verweisen: In wenigen Wochen, am 5. Februar, wird der Landfrauenchor Neumarkt 40 Jahre alt. Und dieses Jubiläum wird mit einem Festakt in Berg gefeiert.

Der Programmablauf: Um 9.30 Uhr ist Festgottesdienst, welcher vom „Jubelchor“ mitgestaltet wird. Mitwirkende sind außerdem die Landfrauenchöre Nürnberger Land und Schwandorf, aus Tirschenreuth sowie aus Schnaittenbach. Nach der kirchlichen Zeremonie wird zum Festakt ins Gasthaus-Hotel Knör geladen, wo Grußworte, Ehrungen sowie Liedbeiträge stattfinden.

