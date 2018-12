Landkreis genehmigt mehr Stunden für die Schulden

Neumarkter Kreisausschuss stockt die Schuldnerberatung auf - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Der Kreisausschuss des Kreistages hat sich unter der Leitung von Landrat Willibald Gailler mit der Aufgabenübertragung der Schuldner- und Insolvenzberatung an die Caritas-Kreisstelle, der Einrichtung von Glasfaseranschlüssen an noch nicht angeschlossenen Schulen im Kreis sowie der Vergabe der Tragwerksplanung für die Erweiterung, den Umbau und die Sanierung des Gymnasiums in Parsberg befasst. Alle Beschlüsse fielen einstimmig.

Ab 2019 sind in Bayern die Landkreise für die Insolvenzberatung zuständig, wie Maximilian Kühlwein erläuterte. Der Freistaat Bayern wendet dafür acht Millionen Euro im Jahr auf. Auf den Landkreis Neumarkt entfallen 80 416 Euro.

Für das kommende Jahr, wenn durch den Landkreis Schuldner- und Insolvenzberatung zusammengelegt werden, ist eine zweite Vollzeitstelle vorgesehen und der Zeitanteil der Verwaltungsangestellten wird von fünf auf acht Stunden pro Woche erhöht. Monika Dreßel, die das Pensum bislang alleine bewältigte, erhofft sich davon eine Entspannung der Lage.

"Scheidung, Hausbau, misslungene Selbständigkeit sind häufig die Gründe für eine Beratung", erläuterte Dreßel auf Nachfrage. Auch psychische Erkrankungen, Suchtabhängigkeiten und mangelnde Schulbildung führten in Verschuldung.

Für die Insolvenzberatung wird der Kreis ab dem Jahr 2019 die staatlichen Mittel abzüglich ein Prozent Verwaltungskosten, also 79 600 Euro, an die Caritas-Kreisstelle überweisen. Für die Schuldnerberatung wird ein Zuschuss von 57 020 Euro gewährt.

Glasfaser für die Schulen

Als weiterer Punkt stand die Versorgung etlicher Schulen mit Glasfaser auf der Tagesordnung. Das Sonderpädagogische Förderzentrum (SFZ)Neumarkt, die Mädchen- und Knabenrealschule, die Maximilian-Kolbe-Fach-und Berufsoberschule, das Berufsschulzentrum sowie die Wirtschaftsschule sollen Glasfaseranschlüsse erhalten.

Die geschätzten Kosten liegen bei 142 000 Euro. Nach Abzug der staatlichen Förderung bleiben dem Landkreis 28 000 Euro. In Parsberg fehlt noch die Anschlüsse beim Gymnasium, bei der Realschule und dem SFZ. Die Kosten liegen bei 95000 Euro, auf den Landkreis kommt ein Anteil von 19000 Euro zu.

Die Tragwerksplanung für die Arbeiten am Gymnasium in Parsberg wurden an das Büro Ingenieure Muck in Ingolstadt vergeben. Die Ingolstädter erhielten die Höchstbewertungszahl vor Planungsbüros in Regensburg und Kelheim.