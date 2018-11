Landkreis Neumarkt: Arbeitslosenzahl sinkt weiter

Sogar im November — Im Landkreis Quote bei 1,4 Prozent - vor 58 Minuten

NEUMARKT - Die Arbeitslosenzahl im Landkreis sinkt weiter: Im November sind im Agenturbezirk Neumarkt 1086 Männer und Frauen arbeitslos, das entspricht einer Quote von 1,4 Prozent. Im gesamten Agenturbezirk Regensburg ist die Quote dagegen leicht gestiegen.

Arbeitsagentur © dpa



Somit gab es im November in Neumarkt 34 Meldungen oder 3,0 Prozent weniger als im Oktober und 126 Meldungen oder 10,4 Prozent weniger als im November 2017.

In diesem November haben sich erstmals oder erneut 427 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 54 Zugänge oder 11,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleiches taten seit Jahresbeginn 5544 Menschen. Das sind 258 Meldungen oder 4,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Dem gegenüber stehen 462 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beendet haben. Das sind 32 Abgänge oder 6,5 Prozent weniger als im November 2017. Gleiches erreichten seit Jahresbeginn 5723 Männer und Frauen. Das sind 243 Abmeldungen oder 4,1 Prozent weniger als in den ersten elf Monaten letzten Jahres.

Die Arbeitslosenquote beträgt 1,4 Prozent, sie liegt 0,1 Prozent unter dem Niveau des Vormonats und 0,2 unter dem Wert im November 2017. Die Personalnachfrage ist dem Trend entsprechend auch in der Neumarkter Region gesunken. So haben die Arbeitgeber im Berichtsmonat 169 offene Stellen gemeldet, 83 Ausschreibungen oder 32,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden 2783 Arbeitsstellen gemeldet, also 478 Angebote oder 14,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Bestand umfasst aktuell 1133 offene Stellen, 64 Vakanzen oder 6,0 Prozent mehr als im November letzten Jahres.

Im Agenturbezirk Regensburg, zu dem Neumarkt gehört, sind im November 7176 Personen arbeitslos, 295 Leute oder 4,3 Prozent mehr als im Oktober und 278 oder 4,0 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Regensburg beträgt 2,1 Prozent, 0,1 Prozentpunkte mehr als im Oktober und 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Die Arbeitgeber im Agenturbezirk Regensburg haben im November 1191 Stellen ausgeschrieben, 217 Meldungen oder 15,4 Prozent weniger als im Vormonat und 437 oder 26,8 Prozent weniger als im November 2017. Seit Jahresbeginn wurden 16 607 Stellen gemeldet. Das sind 1664 Angebote oder 9,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Der Bestand umfasst aktuell 6290 offene Stellen. Das sind 224 Vakanzen oder 3,4 Prozent weniger als vor einem Monat und 74 oder 1,2 Prozent weniger als im November letzten Jahres.

