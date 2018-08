Landkreis Neumarkt: Glückspilz gewinnt 500.000 Euro

Aktion Mensch-Lotterie macht Frau aus dem Landkreis glücklich - vor 1 Stunde

BONN / LANDKREIS NEUMARKT - Unfassbares Glück für eine Lotterie-Teilnehmerin aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz: Wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilt, hat die Frau 500.000 Euro bei der Lotterie der Aktion Mensch gewonnen.

Eine halbe Million Euro - über diese Summe darf sich eine glückliche Gewinnerin aus dem Landkreis Neumarkt freuen. Sie hat bei der Lotterie der Aktion Mensch teilgenommen und gewonnen.

Aktion Mensch ist eine private Organisation, die soziale Projekte fördert. Mit der Beteiligung an der Lotterie unterstützen die Teilnehmer diese Projekte, die durch die Einnahmen aus der Aktion Mensch-Lotterie mitfinanziert werden. Laut eigenen Angaben nehmen rund vier Millionen Menschen an der Lotterie der Aktion Mensch teil: Ein umso größerer Glückspilz ist also die aktuelle Gewinnerin aus dem Landkreis.

mse / nn