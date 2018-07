Landkreis Neumarkt segelt im wirtschaftlichen Aufwind

Platz 5 im Bayern-Vergleich: In zehn Jahren um 57,3 Prozent zugelegt - vor 58 Minuten

NEUMARKT - Der Landkreis Neumarkt hat es schwarz auf weiß, dass er eine wahre Boomregion ist: Bayernweit liegt der Neumarkter Raum beim Wirtschaftswachstum mit einem Plus von 57,3 Prozent an fünfter Stelle.

Bei der Neumarkter Jobmeile ist zu erspüren, wie sehr die örtliche Wirtschaft und der Arbeitsmarkt boomen. © Foto: Peter Roggenthin



Bei der Neumarkter Jobmeile ist zu erspüren, wie sehr die örtliche Wirtschaft und der Arbeitsmarkt boomen. Foto: Foto: Peter Roggenthin



Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik erhöhte sich das nominale Bruttoinlandsprodukt in Bayern in der Dekade 2006 bis 2016 um insgesamt 38,0 Prozent. Am stärksten war der Anstieg auf der Ebene der Regierungsbezirke in der Oberpfalz mit 42,8 Prozent, gefolgt von Niederbayern mit 40,0 Prozent. Auf Kreisebene sticht Ingolstadt mit einer Zunahme von 87,5 Prozent hervor, gefolgt vom Landkreis Pfaffenhofen mit 76,3 Prozent und der kreisfreien Stadt Erlangen mit 62,1 Prozent.

Bezogen auf die Einwohnerzahl war im Jahr 2016 das Bruttoinlandsprodukt in Oberbayern mit 54 554 Euro am höchsten. Bayernweit lag das BIP je Einwohner bei 44 215 Euro. Unter dem Durchschnitt blieben Schwaben (+36,1), Oberfranken (+ 33,5 Prozent) sowie Unterfranken (+29,8 Prozent).

Schlusslicht Lichtenfels

Auf der Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise liegt Ingolstadt mit einer Zunahme des BIP von 87,5 Prozent an der Spitze. Mit einem Plus von 76,3 Prozent folgt der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. In weiteren zwölf Kreisen lag das Wirtschaftswachstum von 2006 bis 2016 über 50 Prozent. Schlusslicht war der Landkreis Lich-tenfels in Oberfranken (+9,4 Prozent).

Bei diesen Angaben ist zu beachten, dass das Bruttoinlandsprodukt auf der Ebene der Regierungsbezirke und Kreise nur zu jeweiligen Preisen ausgewiesen werden kann, da keine Preisindizes auf Regierungsbezirks- beziehungsweise Kreisebene vorliegen. Sie sind daher nicht mit dem "Wirtschaftswachstum" auf Bundes- und Länderebene vergleichbar, sofern dieses, wie üblich, real ausgewiesen wird.

Schere bei Pro-Kopf-Leistung

Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, das als Maßstab der Wirtschaftskraft eines Landes oder einer Region gilt, war 2016 in Oberbayern mit 54 554 Euro und Mittelfranken mit 41 649 Euro am höchsten. Am niedrigsten war es in Oberfranken mit 35 318 Euro. Auf Kreisebene führt Ingolstadt mit 127 523 Euro deutlich vor dem Landkreis München mit 100 475 Euro sowie der kreisfreien Stadt Schweinfurt mit 98 641 Euro. Auf den hinteren Plätzen lagen die Landkreise Schweinfurt mit 21 036 Euro und Bayreuth mit 20 099 Euro.

Einen Platz vor dem Landkreis Neumarkt liegt der Landkreis Eichstätt auf dem 4. Platz der Wachstums-Rangliste. Für die Nachbarn registrierten die Statistiker eine Zunahme von 60,1 Prozent.

Auch der oberpfälzische Landkreis Neustadt an der Waldnaab schneidet bei dem Wirtschafts-Ranking recht gut ab. Mit einem Plus von 53,2 Prozent rangiert der Kreis auch dem 8. Platz.

nn