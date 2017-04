Landkreis Neumarkt wird MINT-Region

Ziel: Junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Landkreis Neumarkt wird als eine von acht bayerischen Regionen in das neue Programm "MINT-Förderung in der Region – MINT-Regionen Bayern" aufgenommen.

Die beiden Neumarkter Gymnasien, OG und WGG, sind offiziell "MINT-freundliche Schulen". © privat



Die beiden Neumarkter Gymnasien, OG und WGG, sind offiziell "MINT-freundliche Schulen". Foto: privat



Dies gab gestern Staatssekretär Albert Füracker bekannt: "Mit diesem Programm unterstützt die Staatsregierung 2017 und 2018 die Bildung regionaler MINT-Netzwerke. Ziel ist es, junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu begeistern und vom Kindergarten bis zum Eintritt in eine Ausbildung oder ein Studium bestmöglich zu fördern." Das sei sehr wichtig, denn die wirtschaftliche Stärke und damit der Wohlstand im Freistaat basierten auf der Leistungsfähigkeit in diesen Bereichen.

Albert Füracker erläuterte, dass im Rahmen des Programms regionale MINT-Manager eingesetzt und finanziert werden, die zur Entwicklung des Landkreises Neumarkt zur MINT-Region beitragen sollen: "Das ganze Projekt wird von zwei MINT-Koordinatorinnen geleitet. Dafür stellen wir im Doppelhaushalt 2017/2018 rund 1,6 Millionen Euro bereit."

Der Staatssekretär betonte, durch das Förderprogramm werde auch die Sicherung des Fachkräftenachwuchses im MINT-Bereich im Landkreis unterstützt: "Wir brauchen gut ausgebildete MINT-Fachkräfte, um erfolgreich zu sein. Denn unser Erfolg als Wissenschafts- und Technologiestandort ist maßgeblich auch den Innovationen im MINT-Bereich zu verdanken."

Auch das neue Technologietransferzentrum in Parsberg, für das der Freistaat 6,6 Millionen Euro als Anschubfinanzierung beisteuert, sei auf gut ausgebildete Menschen in den MINT-Fächern angewiesen. Füracker: "Es wird künftig einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer Heimat in der Digitalisierung und Automatisierung leisten."

nn