Landkreismedaille für verdiente Bürger

Neumarkter Landrat würdigte Unternehmer Alois Scharpf sowie Mitglieder des Hospizvereins - vor 42 Minuten

NEUMARKT - Bei der Jahresabschlusssitzung des Kreistages zeichnete Landrat Willibald Gailler, assistiert von seinen Stellvertretern Helmut Himmler, Josef Bauer und Heidi Rackl, engagierte Menschen mit der Landkreismedaille aus.

Alois Scharpf (4.v.li.) Ursula Nießen (4.v.re.), Rudolf Kraus (3.v.re.) und Eva Bärtl (2.v.re.) wurden bei der Jahresabschlusssitzung des Kreistages mit der Landkreismedaille ausgezeichnet. © Foto: Franz Xaver Meyer



Dies ist die höchste Auszeichnung, die der Landkreis zu vergeben hat. Ursula Nießen, Eva Bärtl und Rudolf Kraus wurden stellvertretend für den Hospizverein damit geehrt. Der Erasbacher Bauunternehmer Alois Scharpf durfte ebenfalls diese Würdigung erfahren. In seiner Laudatio ging der Landrat auf das Aufgabenfeld des Hospizvereins ein, den im Jahr 1995 fünf Frauen und zwei Männer ins Leben gerufen haben.

Der Hospizverein kümmert sich um Sterbebegleitung schwerkranker Menschen, die Trauerbegleitung für Kinder und Erwachsene, die Krisenintervention und die Unterstützung der Angehörigen nach Suizid. "Die meisten Menschen möchten, dass sie ihr Lebensende in einem vertrauten Umfeld verbringen können und dass sie beim Sterben nicht allein gelassen werden", verdeutlichte Gailler.

Die Vertreter des Hospizvereins kämen diesen Wünschen in bewundernswerter Weise nach und sie linderten dabei die Angst vor dem Tod. "Unser ganzer Landkreis ist stolz auf Sie und wir brauchen solch vorbildliches Ehrenamt, das zum Nachahmen anregt", würdigte der Landrat das Wirken des Hospizvereins, der derzeit bei insgesamt 270 Mitgliedern 72 Ehrenamtliche zählt.

Nachwuchs gefördert

In der Festsitzung ehrte der Landrat außerdem den Bauunternehmer Alois Scharpf aus Erasbach, dessen Familienbetrieb schon seit 108 Jahren besteht. Scharpf habe, so Gailler in seiner Würdigung, das Maurerhandwerk in der Region bei zahlreichen Ehrenämtern der Kreishandwerkerschaft und der Bau-Innung geprägt. Die Förderung des Nachwuchses zählte zu Scharpfs besonderen Anliegen. Das Maurerhandwerk sei modern und habe Tradition, machte er das Berufsbild schmackhaft.

Vor zwei Jahren wurde Scharpf zum Ehrenobermeister ernannt und im selben Jahr zum Ehrenkreishandwerksmeister. Von 1998 bis 2015 war er nämlich stellvertretender Kreishandwerksmeister. "Sie verkörpern in vorbildlicher Weise den handelnden, zielorientierten Unternehmer", endete der Landrat seine Laudatio.

FRANZ XAVER MEYER