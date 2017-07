Landwirtschaftsamt Neumarkt: Keine Zeit für Neubau

Behörde residiert ab Mitte 2018 komplett zur Miete — Kreis beanspruchte Räume in der Dr.-Grundler-Straße

NEUMARKT - Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten "wohnt" bald komplett zur Miete. Die Alternative eines Neubaus bestand nach Angaben des Behördenleiters aus Zeitgründen in Neumarkt nicht.

In Nürnberg gibt es einige Aufregung um die geplante Außenstelle des Deutschen Museums, die in ein anzumietendes Objekt einziehen soll — angeblich für eine Jahresmiete von 2,8 Millionen Euro. Wie viel der Freistaat für die 1600 Quadratmeter Bürofläche in einem Objekt des Neumarkter Bauunternehmens Klebl in der Nürnberger Straße 10 an Miete bezahlen wird, ist offiziell nicht bekannt. Dort soll das Landwirtschaftsamt voraussichtlich im Juli 2018 einziehen (wir berichteten). "Aus datenschutzrechtlichen Gründen" gab Behördenleiter Harald Gebhardt auf Anfrage der Neumarkter Nachrichten keine Auskunft über die Höhe der Miete, die in einem Zehn-Jahres-Vertrag vereinbart ist.

Zuvor hatte sich Gebhardt bei der Regensburger Niederlassung des Staatsbetriebes Immobilien Freistaat Bayern erkundigt. Dieses Unternehmen ist unter anderem für das Mieten von Behördengebäuden zuständig und habe Angaben über den Mietzins abgelehnt.

Geschützt sind laut Gebhardt die Daten des Vermieters, der Firma Klebl. Er versicherte aber, es sei eine "ortsübliche Miete". Die theoretische Alternative wäre ein sicher mehrere Millionen Euro teurer Ämterbau des Staates gewesen. "Eine solche Investition wäre aufgrund der zeitlichen Enge nicht möglich gewesen", erklärte Amtsleiter Gebhardt. Denn die Behörde habe sich für den Bereich Landwirtschaft in einem Gebäude in der Dr.-Grundler-Straße mit der Eigenbedarfs-Kündigung des Landkreises konfrontiert gesehen. "Wir mussten uns eine Alternative überlegen", so der Behördenleiter.

"Nicht vor die Tür"

Ursprünglich sollte das Landwirtschaftsamt schon Ende des Jahres aus den Kreis-Räumen ausziehen, doch der Umzug in die Nürnberger Straße in das Mietobjekt ist erst Mitte 2018 möglich. Harald Gebhardt: "Der Landkreis würde uns nicht vor die Tür setzen." Während der Landwirtschaftsbereich also vor und nach dem Umzug in Miete residiert, verlässt der Bereich Forsten des Landwirtschaftsamtes seine Räume in der Kapuzinerstraße, die sich im Eigentum des Freistaates befinden. Für diese Mitarbeiterbüros in der Nürnberger Straße 10 fallen also künftig auch Mietzahlungen an.

Für das freiwerdende Dienstgebäude in der Neumarkter Kapuzinerstraße soll es dem Vernehmen nach eine Zwischennutzung geben: Ein Teil der Belegschaft des Finanzamtes soll vorübergehend dorthin umziehen, weil in den angestammten Räumen Baumaßnahmen geplant sind.

WOLF-DIETRICH NAHR