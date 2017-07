Langeweile ist in den Ferien in Pyrbaum ein Fremdwort

Marktgemeinde hat Ferienprogramm auf die Beine gestellt — Los geht es mit Party am letzten Schultag - vor 1 Stunde

PYRBAUM - Wer sich in den Sommerferien in Pyrbaum langweilt, ist selber schuld. Die Marktgemeinde hat zusammen mit Vereinen und Institutionen ein tolles Programm zusammengestellt.

Trotz all der Hexen, Geister und Zauberer ist das Pyrbaumer Ferienprogramm alles andere als zum Gruseln. © Foto: Markt Pyrbaum



Trotz all der Hexen, Geister und Zauberer ist das Pyrbaumer Ferienprogramm alles andere als zum Gruseln. Foto: Foto: Markt Pyrbaum



Los geht es am letzten Schultag, 28. Juli, mit einer "School’s out"-Party in der Schule Pyrbaum. Von 18 bis 20.30 Uhr gibt es dort Musik, Spiel und Tanz für alle Kinder zwischen sechs und zehn Jahren.

Die erste Ferienwoche startet am Montag 31. Juli, mit dem Waldabenteuer "Der Fluch des Zauberers Zabadock", das die Waldpädagogin Karin Kühnel für Kinder von sechs bis zwölf Jahren anbietet. Abends lädt die evangelische Kirchengemeinde zu einem Entdeckungsreise ein.

Jugendliche können in der ersten Ferienwoche ihr eigenes Longboard bauen. Im Werkraum der Schule Pyrbaum wird geschliffen, gemalt und mit Glasfasergewebe bezogen. Anschließend kommen noch die Achsen an das Longboard.

Weiter Aktionen in der ersten Woche sind am Dienstag ein Ausflug zur Go-Kart-Bahn in Schwabach und Crepes-Backen in der Schul-Küche. Mittwochs erfahren Kinder alles über Schafwolle im Haus am Habsberg. Donnerstag bietet Renate Schölch für Kinder ab acht Jahren eine Einführung in die Acryl-Fließtechnik. Außerdem bieten die Streetworker einen Ausflug zum Laser-Tag im Action Park Nürnberg an.

Zum Wochenende wird es sportlich: Freitags mit Beachhandball und -Fußball beim SV Seligenporten. Die SG Pyrbaum veranstaltet am Samstag, 5. August, einen Sommerbiathlon und die Streetworker machen eine Ausfahrt mit den (vielleicht selbst gebauten) Longboards zum Brombachsee. Und die evangelische Jugend bietet gemeinsam mit dem TSV Pyrbaum ein Zeltlager unter dem Motto "Findet Nemo" an, das von Freitag auf Samstag dauert.

Auch in den verbleibenden fünf Wochen gibt es viele tolle Angebote vom Mädchen-Henna-Tattontag am Mittwoch, 16. August, bis hin zum Wasserskis und Wakeboarden eine Woche drauf oder einem Besuch bei der Neumarkter Polizei.

Auf der Seite www.pyrbaum.de steht das gesamte Ferienprogramm zum Download zur Verfügung. Ab Samstag, 15. Juli, um 18 Uhr ist eine Online-Anmeldung zu den einzelnen Angeboten möglich oder unter der angegebenen Telefonnummer des jeweiligen Veranstalters.

hoe