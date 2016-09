Lanzen und Schrott: Zeitreise auf dem Tillyfest

Breitenbrunn mit Musik, Essen und Programm in Vergangenheit versetzt - vor 28 Minuten

BREITENBRUNN - Das Tillyfest zählt zu den schönsten historischen Festen in Bayern. Der Fokus liegt auf den Geschehnissen während des Dreißigjährigen Krieges. Heute wird die Stadt für ein Wochenende mit Tanz, Essen, Musik und einem vielfältigen Programm in diese Zeit zurückversetzt.

Bilderstrecke zum Thema

Tilly-Fest in Breitenbrunn, das heißt auch: Lagerleben wie im Mittelalter. Am Samstag konnten die Breitenbrunner in eine vergangene Epoche eintauchen.