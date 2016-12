Lauterhofen: Schüler bauen Ventilator

Projekt "Come with ME" fördert Zusammenarbeit von Firmen und Schulen - 21.12.2016 10:18 Uhr

LAUTERHOFEN - „Come with ME“ lautet das Motto des Projektes zur Förderung langfristiger Zusammenarbeit von Unternehmen der Metall- und Elektrobranche mit Mittel- und Realschulen mit dem Ziel, den Nachwuchs an Fachkräften zu sichern.

Grau ist alle Theorie, bunt die Praxis an der Werkbank: Lauterhofener Schüler machten erste Versuche mit Metall- und Elektrowerkstücken. © Riedel Jutta



Initiiert wurde das Projekt von den Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbänden (bayme, vbm) und richtet sich an die 7. Klassen der Schulen. „Come with ME“ soll in erster Linie das Interesse der Schüler an Technik wecken, das Bewusstsein für Anforderungen einer Ausbildung stärken und somit erste Orientierungshilfen für den Berufsweg liefern.

Den Schülern wird ermöglicht, direkt mit Auszubildenden in Kontakt zu treten. Die Azubi, deren eigene Schulzeit noch nicht so lange zurückliegt, sorgen dabei für eine freundliche Arbeitsatmosphäre, in der die Siebtklässler mit Begeisterung schleifen, montieren, aber auch ohne Scheu Fragen stellen. Schüler der Klassen R 7 und M 7 der Schule Lauterhofen machten unter der fachkundigen Anleitung von vier Auszubildenden der Firma Dehn + Söhne in Neumarkt erste Bekanntschaft mit der Metall- und Elektroindustrie.

„Learning by doing“ lautete die Devise mit der Aufgabe, die Anfertigung eines Tischventilators zu planen und umzusetzen. Dazu wurden die Schüler in zwei Gruppen eingeteilt mit den Schwerpunkten „Elektro“ und „mechanische Tätigkeiten“, die im Verlauf des Unterrichtstages getauscht wurden.

Die Schüler lernten den Umgang mit Lötkolben und Lötzinn, experimentierten mit Draht und Lötwerkzeug, bauten ein Metallgehäuse aus Blech, befestigten Motor und Stellwiderstand des Ventilators und konnten sich anschließend von der Funktionsfähigkeit ihres Tischventilators überzeugen.

jr