Lauterhofener Golfsenioren wollen Erfolg wiederholen

AK 50 des GC startet mit Heimturnier in Bayernligasaison - vor 15 Minuten

LAUTERHOFEN - Am Freitag, 4. Mai, startet die 1. Bayerische Golfliga, die höchste Klasse in Bayern, in die neue Saison. Die erste Seniorenmannschaft AK 50 des Golfclubs Lauterhofen hat gleich beim ersten von insgesamt vier Liga-Turnieren das Heimrecht.

Die „Senioren“ wollen ihren Erfolg wiederholen. © Foto: Edward Esser



Die „Senioren“ wollen ihren Erfolg wiederholen. Foto: Foto: Edward Esser



Abschlag ist am 4. Mai um 13 Uhr. Gegner des GC Lauterhofen in der Gruppe A sind der GC Eichenried, Aufsteiger GC Ingolstadt und Vorjahresmeister GC Eschenried.

"Wir hoffen, ähnlich gut abzuschneiden wie in der letzten Saison", erklärt Helmut Jungfer, der Mannschaftskapitän der Lauterhofener AK 50. "Da wurden wir Zweiter in der Gruppe A und spielten dann um den dritten Platz gegen den Münchener GC."

Kleines Finale gewonnen

Die Oberpfälzer gewannen das kleine Finale im Lochspiel mit 4:2 und sicherten sich so einen hervorragenden dritten Platz unter acht bayerischen Top-Clubs. Der Erfolg des Vorjahres ist auch in dieser Bayernliga-Saison das Maß für Lauterhofen. Helmut Jungfer: "Wenn alle fit und gesund sind, sollte das möglich sein."

nd