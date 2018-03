Lauterhofener huldigen mit den Teetotallers St. Patrick

Bei der Feier zum irischen Nationalfeiertag wird auf das traditionelle grüne Festbier verzichtet - vor 38 Minuten

LAUTERHOFEN - Grün ist die Nationalfarbe Irlands. Dementsprechend ziehen die Iren an ihrem Nationalfeiertag zu Ehren des Bischofs St. Patrick an dessen Todestag (vor hunderten von Jahren) grüne Kleidung an und mischen grüne Lebensmittelfarbe in ihr Bier. Soweit wird es im Lauterhofener Kulturstadel nicht kommen. Gefeiert wird dennoch kräftig.

Die "Teetotallers" sorgen am St.Patricks Day 2018 im Kulturstadel in Lauterhofen für passende Musik. © Uwe Zapala



Die "Teetotallers" sorgen am St.Patricks Day 2018 im Kulturstadel in Lauterhofen für passende Musik. Foto: Uwe Zapala



Am Samstag, 17. März, ist der St. Patrick's Day. Und um 20 Uhr wird die Band "Teetotallers" dem irischen Nationalheiligen "huldigen". Steht er doch für die Vertreibung aller Schlangen von der Insel.

Gefeiert wird im Kulturstadel statt mit grünem Bier mit irischer Musik, kulinarischen Spezialitäten und einem Bier, das dem irischen Gerstensaft ebenbürtig ist – unter dem Motto: Get the Craic in Lauterhofen. Craic lässt sich mit Spaß, „Radau“, Musik, Tanz, guten Getränke, gutem Essen und netten Menschen um sich übersetzen.

nn