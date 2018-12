Leb-mit-Laden freut sich über Unterstützung

Kinder und Alleinerziehende werden von der Firma Dehn + Söhne beschenkt — Freude zu Weihnachten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Weihnachtsgeschenke für Neumarkter Kinder und Alleinerziehende: Das Unternehmen Dehn + Söhne unterstützt den Leb-mit-Laden der Diakonie Neumarkt.

Die zahlreichen Geschenke wurden von der Belegschaft gekauft und liebevoll eingepackt. öhne © Foto: Dehn + S



Die zahlreichen Geschenke wurden von der Belegschaft gekauft und liebevoll eingepackt. öhne Foto: Foto: Dehn + S



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Dehn + Söhne erfüllen dieses Jahr 39 Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren aus sozial benachteiligten Familien einen Weihnachtswunsch, freut sich die Diakonie. Zusätzlich gibt es noch für zehn alleinerziehende Kunden des Leb-mit-Ladens ein Weihnachtspräsent.

Die zahlreichen Geschenke wurden von der Belegschaft gekauft und liebevoll eingepackt. In Kooperation mit dem Diakonischen Werk Hersbruck-Altdorf-Neumarkt kann so für Bedürftige ein Weihnachtswunsch erfüllt werden. Die Päckchen werden im Leb-mit-Laden verteilt und können dort auch gleich von den Beschenkten ausgepackt werden. Diakonievorstand Detlef Edelmann und Angelika Heller, Mitarbeitende des Leb-mit- Ladens, nahmen die Weihnachtsgeschenke entgegen.

Mit viel Leidenschaft

"Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ganze Abteilungen haben sich mit viel Leidenschaft engagiert und Geschenke für die Kinder besorgt oder Geld dafür gespendet. Es ist uns ein Anliegen, Kindern und Alleinerziehenden, die es nicht so leicht haben, eine Weihnachtsfreude zu machen", so die Firma. Zusätzlich zu den 49 Geschenken übergaben die Mitarbeiter eine Spende von 140 Euro, die von der Geschäftsführung auf 500 Euro aufgerundet wurde. "Der Leb-mit-Laden ist nicht nur eine Ausgabestelle für Lebensmittel und Schulbedarf, sondern auch ein Ort der Teilhabe. Die Kinder erhalten in diesem Jahr wieder liebevoll verpackte Geschenke. Dafür möchte ich mich ganz herzlich im Namen der Kinder bedanken", so Detlef Edelmann vom Diakonischen Werk Altdorf-Hersbruck-Neumarkt, das für Menschen in Not tätig ist. Der Leb-mit-Laden ist dafür konzipiert, konkrete Hilfe durch die Abgabe von Lebensmitteln zu bieten und eine Möglichkeit der Begegnung zu schaffen.

Er ist eine Ausgabestelle für Grundnahrungsmittel, Brot und Backwaren, Hygieneartikel, Secondhand-Kleidung, Haushaltswaren und Schulbedarf und ein Ort der Begegnung und der Teilhabe. Der Leb-mit-Laden unterstützt insgesamt 165 Haushalte. Sie bekommen dort Lebensmittel, Kleidung, Schulbedarf und Beratung. Knapp 50 Männer und Frauen engagieren sich ehrenamtlich.

Außerdem haben hier auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine Beschäftigung gefunden und unterstützen die beiden hauptamtlich angestellten Mitarbeiterinnen. Zusätzlich stehen den Kunden die vielfältigen Beratungsangebote der Diakonie offen.

nn