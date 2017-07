Lebendiger Appell: "Bildung macht sexy"

123 Mittelschüler an der Weinberger Straße verabschiedet - vor 51 Minuten

NEUMARKT - In der Aula der Mittelschule an der Weinberger Straße haben 123 Schüler in feierlichem Rahmen ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen. Die Jahrgangsbesten wurden geehrt.

Die Mittelschule an der Weinberger Straße zeichnete die Schüler mit den besten Abschlusszeugnissen aus. © Foto: MS Weinberger Straße



Von diesen Schülern besuchten 66 die neunte Jahrgangsstufe der Regelklasse, 46 den Mittlere-Reife-Zug und elf Schüler die Praxisklasse. Alle Prüflinge haben die Schullaufbahn erfolgreich beendet, 46 Neuntklässler erreichten den "Quali", 45 Zehntklässler erwarben den Mittleren Schulabschluss. Schulleiterin Petra Zeitler begrüßte alle Schüler, Eltern und Gäste und erinnerte in ihrer Rede an die Anfänge des Lernens in der ersten Klasse. Schulamtsdirektor, Franz Hübl, Stadträtin Helga Hoerkens und der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Armin Seidl betonten in ihren Vorträgen, wie wichtig lebenslanges Lernen sei.

Bilder und Sketch zum Rückblick

Hoerkens machte dies anhand ihres lebendigen Appells "Bildung macht sexy" deutlich und rief die Schüler zu möglichst viel "Sexiness" auf.

Im Anschluss bedankten sich die Klassensprecher bei ihren Lehrkräften für ihre Unterstützung. Die Klassenlehrer ließen die gemeinsame Schulzeit mit Bildern und einem Sketch Revue passieren.

Im Zuge der Abschiedsfeier durften sich einige Schüler über ihre hervorragenden Leistungen freuen. Die besten Mittleren Schulabschlüsse erhielten: Manuel Kienlein (Notendurchschnitt 1,33), Andreas Schlotgauer (2,22), Adrian Ademi (2,33), Tamara Barras (2,33) und Andreas Götz (2,33).

Die besten Qualifizierenden Mittelschulabschlüsse erreichten: Tanja Schöll (1,72), Bianca Benchea (1,77), Benedikt Eberl (1,77), Valentina Kajinic (1,88) und Jenifer Richter (1,94).

Den besten Abschluss an einer Mittelschule in der Praxisklasse erwirkte Jakub Barglik (2,22).

Als Klassenbeste wurden außerdem Bahman Ghulakzada (P9), Simon Gruber (9a), Benedikt Eberl (9b) und Tanja Schöll (9c) geehrt.

Musikalisch untermalt wurde die Verabschiedung durch die Rockbandklasse, die Schulband und die sechsten Klassen. Für ein gemütliches Zusammensein nach der Zeugnisübergabe sorgten die Fachlehrerinnen für Soziales und luden zu einem leckeren Buffet ein.

nn