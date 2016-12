Lebensfreude pur im Spitalstadl in Freystadt

Zydeco Annie & Swamp Cats spielen im Spitalstadl - vor 5 Stunden

FREYSTADT - Pure Lebensfreude voll Esprit und Leidenschaft verbreiten Zydeco Annie und ihre Swamp Cats am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr im Spitalstadl in Freystadt.

Zydeco Annie & Swamp Cats bringen mystische Voodoo-Klänge in den Spitalstadl. © Foto: privat



Die international bekannte Musikerin Anja Baldauf alias Zydeco Annie hat sich auf einer ihrer zahlreichen Konzertreisen rund um den Globus in die Cajun- und Zydecomusik Louisianas verliebt.

Die Weite der Baumwollplantagen, heiße Nächte in den Bars von New Orleans, kreolische Lebensfreude, mystische Voodoo-Klänge aus den Sümpfen — dorthin entführt Zydeco Annie mit ihrer Band ihre Zuhörer an diesem Abend.

Die Küche im Spitalstadl-Café öffnet an diesem Tag bereits ab 17 Uhr. Reservierungen bei Café Beck unter * (0 91 79) 9 59 17. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Karten gibt es bei der Stadtverwaltung Freystadt, * (0 91 79) 94 90 12 oder Café Beck, * (0 91 79) 9 59 17.

