Lebenshilfe ist inzwischen mittleres Unternehmen

NEUMARKT - In der Aula des Schulzentrums der Lebenshilfe Neumarkt in Höhenberg haben die Mitglieder bei der turnusgemäßen Versammlung ein neues Präsidium gewählt.

Neuwahlen des Präsidiums. Foto: Daniel Martini



Der Vorsitzende Wilhelm Baur wurde in seinem Amt bestätigt seine Stellvertreter sind Julia Hierl und Geedo Paprotta. Baur begrüßte, dann stellte Peter Alavi von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Küffner & Partner aus Landshut den Mitgliedern die Bilanz für das Jahr 2017 vor, welche mit einer Bilanzsumme von über 24 Millionen Euro die Lebenshilfe Neumarkt mittlerweile als ein mittelständisches Unternehmen ausweist.

Im Anschluss daran legte Baur für die gesamte Vorstandschaft Rechenschaft für das vergangene Jahr sowie auch die gesamte zurückliegende Legislaturperiode seit 2015 ab. Dabei verwies er auf die starke Innovationskraft des Sozialunternehmens Lebenshilfe Neumarkt und das in den letzten vier Jahren Erreichte.

Neben den vielen offensichtlichen baulichen Aktivitäten an diversen Standorten ging es auch um organisatorische sowie fachlich-konzeptionelle Sachverhalte. Durch das starke Wachstum, bedingt auch durch die Bereitstellung neuer Dienstleistungsangebote wie etwa Kindertageseinrichtungen, personenzentrierter Individualleistungen, Freizeitangeboten, alternativer und inklusiver Wohnformen oder der massive Ausbau der eigenen Beratungsstelle musste auch ein starkes Augenmerk auf die Weiterentwicklung der gesamten Administration gelegt werden.

Modernisierung soll starten

Durch die sozialpolitischen Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) befindet sich der Bereich der Behindertenhilfe aktuell in einer massiven Umbruchphase. Für die nahe Zukunft ist geplant, die Seniorentagesstätte ab dem Sommer 2019 in neuen Räumlichkeiten zu haben, die Planungen für ein weiteres Wohnheim voranzutreiben sowie für die Tochtergesellschaft Jura-Werkstätten Neumarkt gGmbH nach fünfjähriger Planungsphase den ersten Bauabschnitt der Modernisierung am Lährer Weg zu starten.

All dies sei deswegen notwendig, weil die Nachfrage nach den Angeboten der Lebenshilfe Neumarkt unverändert hoch ist. Baur betonte, die Lebenshilfe Neumarkt habe seit Beginn ihrer Tätigkeit im Jahr 1969 bis heute nichts an ihrem Stellenwert für eine menschliche und soziale Daseinsvorsorge für Stadt und Landkreis Neumarkt eingebüßt.

Abschließend wies Baur die Mitglieder auf das im Jahr 2019 zu begehende 50jährige Vereinsjubiläum hin und bedankte sich bei den Belegschaften der Lebenshilfe Neumarkt sowie den JURA-Werkstätten Neumarkt für das große Engagement und die hohe Identifikation mit den Werten und Zielen ihres Arbeitgebers.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Mitglieder mit Urkunde und Präsent geehrt: 10 Jahre: Barbara Hildebrand, Angela und Andreas Gugg, Daniela Bender, Stilla Kotzbauer; 20 Jahre: Wolfgang Hölzl, Alfons Meyer; 30 Jahre: Margit Schauer; 40 Jahre: Irmgard Nißlbeck; 45 Jahre: Wolfgang Wittl, Johann Zielbauer.

Nach mehrjähriger aktiver Mitarbeit im Vorstand der Lebenshilfe wurden Heinrich Biebl und Peter Bender sowie die beiden bisherigen Kassenprüfer Ernst Reulein und Gerhard Seger verabschiedet.

Auf Basis der am 6. März verabschiedeten neuen Satzung, wurde die Neuwahl des neuen Präsidiums der Lebenshilfe Neumarkt durchgeführt. Der damaligen Satzungsänderung ging ein längerer vereinsinterner Diskussionsprozess voraus, an dessen Ende die Vorstandschaft diese Satzungsänderung empfahl. Aufgrund des enormen Wachstums der Lebenshilfe Neumarkt seit 2011 hielt man es nicht mehr für zeitgemäß, dass die Geschäftsführung letztlich durch ehrenamtlich Tätige zu verantworten ist. Das Präsidium fungiert als Aufsichtsorgan über den zukünftig hauptamtlich tätigen geschäftsführenden Vorstand.

Moser in neuem Amt

Von der Mitgliederversammlung in das Präsidium gewählt wurden: 1. Vorsitzender: Dr. Wilhelm Baur, Neumarkt; 2. Vorsitzende: Julia Hierl, Velburg; 3. Vorsitzender: Geedo Paprotta, Pilsach. Weitere Präsidiumsmitglieder sind: Claudia Franke, Neumarkt; Georg Gradl, Velburg; Alois Häring, Neumarkt und Gertrud Heßlinger, Neumarkt.

In der ersten Präsidiumssitzung wurde der bisherige Geschäftsführer Andreas Moser zum Vorsitzenden des Vorstandes und der bisherige Kaufmännische Leiter Alfons Schmidt zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

