Lebenshilfe Neumarkt lud zum Adventsmarkt

Nicht nur Deko-Artikel und Leckereien wurden am Höhenberg angeboten - vor 43 Minuten

NEUMARKT - Ein abwechslungsreiches Programm mit kreativen Artikeln für die Advents- und Weihnachtszeit gab es zusammen mit Kulinarischem beim Adventsmarkt der Lebenshilfe zu erstehen.

Der adventliche Markt der Lebenshilfe Neumarkt zog mit seinem abwechslungsreichen Programm und den vielen Staänden zahlreiche Besucher an. © Foto: Lebenshilfe Neumarkt



Zahlreiche Gäste hatten am ersten Adventssonntag den Weg in den Innenhof der Einrichtung am Höhenberg gefunden. Das Areal war mit Marktständen bestückt und feierlich geschmückt.

Nach dem Prolog des Christkindes Luisa Wötzel und der Eröffnung durch den Vorsitzenden der Neumarkter Lebenshilfe, Wilhelm Baur, begrüßte Landrat Willibald Gailler die Marktbesucher.

Anschließend stimmte der Schülerchor mit vorweihnachtlichen Weisen die Gäste auf den Nachmittag ein.

Während viele Besucher die Gelegenheit nutzten, um sich mit Dekorationsartikeln und weiteren selbst gefertigten Waren einzudecken, konnten die Kinder die Spielstraße ausprobieren. Auch ein Puppentheater und Esel zum Reiten gab es.

Eltern eingebunden

Ermöglicht wurde all das durch das Engagement der Elternvertreter von Schule und Tagesstätte, des Waldkindergartens sowie des Kindergartens Pusteblume. Mitarbeiter/innen aus dem Kinder- und Jugendbereich, den Offenen Hilfen und der Jura-Werkstatt hatten bereits zuvor mit ihren jeweiligen Schützlingen gebastelt und gebacken, vorbereitet und geplant.

Einige andere sorgten am Glühwein-, Crêpes- oder Grillstand für das leibliche Wohl.

Großen Beifall erhielt die Gruppe der städtischen Musikschule, die weihnachtliche Weisen spielte. Mit dem guten Miteinander bei diesem Markt waren am Ende Gäste, Verantwortliche und Organisatoren äußerst zufrieden.

nn