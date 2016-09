Lebenslanges Wohnrecht für Kater Felix im Kago-Schloss

Nach Versteigerung zeigt sich Luecie Kago erfreut über neuen Eigentümer - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Karl-Heinz Kago ist immer für eine Überraschung gut: Sein Schloss hat zwar nun ein Münchner Investor ersteigert, doch Schlosskater Felix hat lebenslanges Wohnrecht im Edelgemäuer garantiert. Verriet Ehefrau Luecie Kago nun den Neumarkter Nachrichten.

Ein Blick ins Kago-Schloss



Karl-Heinz Kago hatte schon immer ein Herz für Tiere: Nicht umsonst schuf er einen ganzen Zoo rund um das Schloss im Loire-Stil am Rande Postbauer-Hengs. Da passt es ins Bild, wenn er für Schlosskater Felix beim neuen Besitzer ein Sonderrecht aushandelt.

Luecie Kago mit Schlosskater Felix, der dank eines lebenslangen Nießbrauchrechts sorgenfrei weiterleben kann. © Foto: Fritz Etzold



Als beim Besuch Luecie Kago das schwere, schmiedeeiserne Tor mit den vergoldeten Spitzen öffnet, hat es sich Schlosskater Felix im Hof bereits gemütlich gemacht. Er darf auch weiterhin in dem Anwesen residieren. Das hat ihr Mann vor der Versteigerung mit dem Käufer extra so ausgehandelt, schildert Luecie Kago, die Frau des Ofenbau-Unternehmers. Über einen langen Weg, vorbei an der großen Parkanlage mit eigenem See, führt sie in das Schloss. Auch im Innern wirkt das Objekt in allen Winkeln pompös.

Mit einem Fahrstuhl gelangt man in die verschiedenen Stockwerke, in denen Kronleuchter von den hohen Decken hängen. Im Foyer des Obergeschosses, das in Holztönen gehalten ist, steht ein schmucker Kamin – natürlich aus eigener Produktion.

Seit längerem ist der Ofen aber aus – bei der Firma und im Schloss. Am Dienstag stand das Anwesen mal wieder im Fokus der Öffentlichkeit: Vor dem Amtsgericht Nürnberg ging die Zwangsversteigerung in die zweite Runde. Nachdem sich beim ersten Termin kein Bieter gefunden hatte, ging es nun schnell.

Auch auf der ersten Etage präsentiert sich das Loire-Schlösschen pompös und auf Hochglanz poliert. Der Kamin ist selbstverständlich ein Produkt aus dem Hause Kago. © Foto: Fritz Etzold



Der Münchner Unternehmer Sveta Todorovic erstand das Kago-Schloss für die Hälfte des Verkehrswerts: Für fünf Millionen Euro war ein neuer Schlossherr und damit auch ein lange gesuchter Abnehmer für das Gebäude gefunden.

Dementsprechend erleichtert wirkte Luecie Kago beim Rundgang durch das Kago-Schloss am Mittwochvormittag. Sie findet ausschließlich lobende Worte für den Käufer. „Er ist professionell und hat Unternehmergeist“, beschreibt sie Sveta Todorovic, der in München mehrere Immobilien besitzt. Todorovic sei einer, der klare Entscheidungen treffe. „Das gefällt meinem Mann natürlich, weil Herr Todorovic jemand ist, der das Ganze auch weiterführt.“

Karl-Heinz Kago und der Immobilien-Unternehmer lägen direkt auf einer Wellenlänge, verrät die Ehefrau: „Sie sind aus dem selben Holz geschnitzt, nur das Alter ist der Unterschied.“

