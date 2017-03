"Lee-Trio" bringt Glanz ins Kloster Plankstetten

Die drei Schwestern aus den USA kommen am Sonntag zum Konzert - vor 0 Minuten

BERCHING/PLANKSTETTEN - Internationaler Glanz für Klassik im Kloster: Das amerikanische Lee-Trio bestreitet das nächste Konzert am Sonntag, 12. März.

Einen erlebnisreichen Abend mit einem ausgefallenen Programm verspricht das „Lee-Trio“ bei Klassik im Kloster. © Foto: privat



Einen erlebnisreichen Abend mit einem ausgefallenen Programm verspricht das „Lee-Trio“ bei Klassik im Kloster. Foto: Foto: privat



Es ist das vierte Mal, dass das in den USA beheimatete Lee Trio nach Plankstetten kommt. Und so kann man mit gutem Gewissen, aber auch mit Vorfreude einen erlebnisreichen und mitreißenden Abend mit einem ausgesuchten, ja ausgefallenen Programm versprechen.

Es umfasst Robert Schumann, Maurice Ravel und Igor Stravinsky. Zu Beginn sind Schumanns Fantasiestücke op. 88 zu hören, eine Folge von vier Sätzen, deren Titel – Romanze, Humoreske, Duett Finale – bereits verraten, dass Schumann einerseits ein großes Werk in der Tradition Beethovens anstrebte, anderseits aber an seiner ihm eigenen Idee eines Komponierens mit charakteristischen, poetischen Ideen festhielt. Daher entschied er sich denn auch erst spät zur Veröffentlichung dieses, seines ersten Trios.

Genauso wie dieses Werk steht auch Ravels Klaviertrio nur selten auf den Konzertprogrammen. Es ist das einzige Trio, das Ravel komponierte und das genau in den Tagen um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs entstand. So traditionell die Gesamtform ist; das klangliche Resultat ist höchst modern: mit dem Ausloten der extremen Register jedes einzelnen Instruments oder auch dem Kontrast zwischen orchestral gehaltenen Passagen und solchen, in denen jeder als Solist auftritt.

Das bis dahin schon ungewöhnliche Programm hält einen noch ungewöhnlicheren Schluss bereit: Drei Sätze aus Stravinskys Klassiker "Der Feuervogel", die der in San Francisco lebende Komponist Stephen Prutsman arrangierte.

Die drei Schwestern des Lee-Trios – die Geigerin Lisa Lee, die Cellistin Angela und die Pianistin Melinda Lee-Masur – musizieren nicht nur seit frühester Kindheit zusammen, sondern jede hat auch für sich eine eigene solistische Karriere. Als Trio gewannen die Lees eine Reihe internationaler Wettbewerbe; seither gehen sie immer wieder auf internationale Konzerttourneen. Und Klassik im Kloster darf daran teilhaben.

Beginn ist am Sonntag, 12. März, um 19.30 Uhr im Kloster Plankstetten, Cramer Klett-Saal. Kartenvorverkauf: Klosterladen und Buchhandlung der Abtei Plankstetten, * (0 84 62) 20 61 50.

nn