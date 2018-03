Lehrernachwuchs und Kräfte für Mobile Reserve fehlen

NEUMARKT - Bei der erweiterten Vorstandssitzung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) war eins der Hauptthemen die Unterrichtsversorgung. Bei allen Schularten fehlen Kräfte, die Versorgung gerade bei Ausfällen durch Krankheit wird immer schwieriger.

Lehrer Foto: dpa



Wie Kreisvorsitzender Albert Semmler sagte, fehle es überall an Mobilen Reserven. Schulleitungen wissen oft nicht mehr, wie sie einen ordnungsgemäßen Unterricht sicherstellen sollen. Auch fehle es an Lehrernachwuchs – und das bei ansteigenden Schülerzahlen in der Grundschule.

Immer mehr Aufgaben würden den Schulleitungen aufgebürdet, und das bei den wenigen Leitungsstunden. Nicht ohne Grund fordert der BLLV seit langem die Gleichwertigkeit aller Lehrämter und somit auch die gleiche Besoldung für alle Lehrkräfte, so Semmler.

Weiter berichtete der Kreisvorsitzende vom Treffen der Kreisvorsitzenden. Wie diese übereinstimmend sagten, werden die umfangreichen Serviceleistungen des BLLV für seine Mitglieder sehr geschätzt. Für den Besuch von Veranstaltungen bleibe den Aktiven jedoch oftmals aber wenig Zeit, hieß es. Umso wichtiger sei es, so Semmler, über die BLLV- Homepage und über die Verbindungsleute an den Schulen die Mitglieder stets mit aktuellen Infos zu versorgen.

Im Rückblick ließ man die Veranstaltungen Revue passieren: Im vergangenen Jahr gab es Ausflüge nach München mit Besichtigung des Flughafens oder nach Ingolstadt, eine Weinfahrt ins Frankenland und den Besuch des Maybachmuseum in Neumarkt. Zudem fand ein Gespräch mit Staatssekretär Albert Füracker statt.

Schatzmeister Alwin Ferstl informierte über die Finanzen. Mit einer Spende unterstützte der Kreisverband den Lehrerchor Neumarkt, die Dominik Brunner Stiftung, das BLLV-Kinderhilfswerk und die Familie Hierl aus Lupburg.

Ausflug nach Augsburg

Ein weiteres Thema an diesem Abend war auch das in den Parteien kontrovers diskutierte Thema "Bürgerversicherung". Hierzu gab Ehrenmitglied Martin Meier einige Informationen.

In seiner Vorschau wies Kreisvorsitzender Semmler auf die nächsten Veranstaltungen hin: Am 14. April ist eine Fahrt nach Augsburg mit Stadtführung (Goldener Saal, Handwerker-Altstadt, Fuggerei usw.) geplant, Eigenbeteiligung zehn Euro. Anmeldungen nimmt Michael Rabl unter = (0 91 81) 2 07 85 oder mrabl@web.de entgegen. Anmeldeschluss ist am 4. April. Am 21. April findet der Oberpfälzer Lehrertag in Amberg statt. Für den 16. Mai ist eine Fahrt nach Kallmünz geplant. Hier besteht keine Eigenbeteiligung. Am 23. Juni steht die Schlösserfahrt ins Frankenland auf dem Programm.

Im März 2019 findet die Neuwahl der Kreisvorstandschaft statt. Am 5. und 6. April 2019 ist in Neumarkt die Bezirksdelegiertenversammlung mit Neuwahl der Bezirksvorsitzenden.

Bei der Lehrer-Fortbildungsveranstaltung am 4. Juli in Parsberg geht es um das Thema "Brandschutz" (mit Vorführung). Als weiteres Fortbildungsthema wurde "Demokratieerziehung" ins Auge gefasst.nn