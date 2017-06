Leiche am Brücklsee: Mann lag über zehn Jahre im Wasser

Bislang gibt es keine Hinweise auf eine Gewalttat - vor 1 Stunde

WACKERSDORF - Die aus dem Brücklsee bei Wackersdorf (Landkreis Schwandorf) geborgenen menschlichen Überreste wurden inzwischen rechtsmedizinisch untersucht. Das Resultat: Es handelt sich um männliche Leichenteile, die wohl seit über einem Jahrzehnt im See lagen.

Am rechtsmedizinischen Institut in Erlangen wurden die am Dienstag im Brücklsee gefundenen menschlichen Überreste untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen toten Mann handelt. Zudem zeigte die Untersuchung, dass die bisherigen Erkenntnisse durchaus mit einer Liegezeit des Leichnams von über zehn Jahren im See vereinbar sind. Hinweise auf eine Gewalttat ergaben sich dagegen nicht. Ein Unterschenkelknochen, den Spurensicherer der Kripo Amberg am Mittwoch im Wasser gefunden hatten, konnte inzwischen den bisherigen Leichenteilen zugeordnet werden.

Weitere Erkenntnisse zur Identität des Leichnams ergaben sich bisher nicht. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg konzentriert sich nun auf den Abgleich mit bekannten und auch länger zurück liegenden Vermisstenfällen.

Diese Ermittlungsschritte werden in den kommenden Tagen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg und den Erlanger Rechtsmedizinern durchgeführt.

Im Verlauf der kommenden Woche ist der Einsatz von Polizeitauchern für weitere Suchmaßnahmen im Brücklsee angedacht.

