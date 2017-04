Leiche in der Donau: Malina vermutlich gefunden

Polizei barg leblose Person aus der Donau bei Donaustauf - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr hat eine aufmerksame Passantin bei Donaustauf (Landkreis Regensburg) eine leblose Person in der Donau unter einer Brücke entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um die seit 19. März vermisste Malina handeln. Die abschließende Identifizierung ist jedoch noch nicht erfolgt.

An dieser Stelle bei Donaustauf wurde am Freitagmorgen eine Leiche gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die vermisste Regensburger Studentin. Foto: News5/Auer



Die sofort über Notruf alarmierten Feuerwehren aus Donaustauf und Tegernheim haben die Person am Südufer der Donau etwa 100 Meter nach der Donaubrücke geborgen. Mehrere Rettungsbote und ein Hubschrauber waren dazu im Einsatz. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt - geschweige denn um wen.

Ein Polizeisprecher sagte: "Noch kann nicht mit Gewissheit gesagt werden, dass es sich bei dem Frauenkörper, um die vermisste Malina handelt, wir müssen aber wohl davon ausgehen." Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen bereits vor Ort aufgenommen. Der erste Augenschein, so der Polizeisprecher weiter, habe keinen Aufschluss darüber gegeben, ob die junge Frau durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode gekommen ist.

Im Laufe des Tages wird eine Obduktion in der Gerichtsmedizin in Erlangen erfolgen. Frühestens dann kann mit einer zweifelsfreien Identifzierung gerechnet werden. Die Polizei rechnet damit, bereits am frühen Nachmittag weitere Einzelheiten auf gesicherter Grundlage mitteilen zu können.

Eltern und Freunde suchten wochenlang nach der 20-jährigen Studentin, die nachts nach einer Feier nicht mehr nach Hause gekommen war. Erst kürzlich hatte man über die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" nach weiteren Zeugenhinweisen gesucht und auch eine hohe Summe zur Belohnung ausgesetzt.

Dieser Artikel wurde am Freitag, 7. April, um 10.50 Uhr aktualisiert.

