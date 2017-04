Am Freitagmorgen barg die Feuerwehr eine Leiche aus der Donau in Donaustauf. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die 20-jährige Malina Klaar handelt, die seit dem 19. März als vermisst gilt. Die Obduktion soll noch am Freitag erfolgen und Gewissheit bringen. © NEWS5 / Auer